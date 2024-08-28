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Вождение в дождь: простые правила, которые спасают жизни

Безопасное вождение в осенний дождь: что нужно помнить
2:06
Авто

С наступлением осенних дождей особенно важно помнить и соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил поведения на мокрой дороге. Водителям необходимо учитывать измененные условия вождения и принимать меры предосторожности, чтобы минимизировать риски.

Безопасное вождение в осенний дождь: что нужно помнить
Фото: freepik.com by nuraghies is licensed under Free More info

Во-первых, рассмотрим основную арифметику тормозного пути. Чтобы остановить автомобиль, движущийся со скоростью 100 км/ч, на сухом асфальте требуется 92 метра, а на влажном — уже 124 метра. Это значит, что даже в дождь вы должны видеть дорогу минимум на 150 метров вперед, чтобы иметь достаточно времени на реакцию.

Не полагайтесь на дневные ходовые огни (ДХО) – обязательно включайте ближний свет фар, чтобы активировать и задние фонари. Это сделает ваш автомобиль заметнее для других участников движения, что особенно важно в условиях плохой видимости.

Увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля. В городе, при дождливой погоде, расстояние между машинами должно быть не менее 35-40 метров, чтобы у вас было время на безопасную остановку в случае необходимости.

Включите стеклоочистители, как только начнется дождь. Используйте их заранее, при первых каплях, и увеличьте скорость их работы, если предстоит разъезд на узкой дороге или обгон грузовика. Это поможет поддерживать хорошую видимость и предотвратить опасные ситуации.

Напомним еще пару важных цифр: на мокром асфальте при скорости 60 км/ч общий остановочный путь автомобиля составляет 77 метров, из которых только 35 метров занимает непосредственно тормозной путь. Это подчеркивает, насколько важно учитывать условия дороги и адаптировать свой стиль вождения к погодным условиям.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно повысить свою безопасность и безопасность других участников дорожного движения в условиях осенних дождей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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