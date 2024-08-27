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Как Zeekr стал символом признания олимпийских успехов Казахстана

Казахстанские медалисты Олимпиады получили автомобили от властей Алматы
1:57
Авто

В Казахстане призёрам Олимпиады 2024 года подарили электромобили Zeekr. Обладательницы бронзовых медалей — боксер Назым Кызайбай и стрелок Александра Ле — получили полноприводные кроссоверы от премиум-бренда Geely. Церемония награждения прошла в акимате Алматы при поддержке дистрибьютора марки, компании Orbis. Стоимость аналогичных автомобилей составляет около 17 миллионов тенге (35 тысяч долларов).

Казахстанские медалисты Олимпиады получили автомобили от властей Алматы
Фото: Openverse by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Спортсмены Казахстана завоевали на Олимпиаде в Париже семь медалей: одну золотую, три серебряных и три бронзовых. Призёров чествовали региональные власти, однако подарки различались: мужчины с бронзовыми наградами получили Hyundai Tucson, а женщины — Zeekr X. Серебряных призёров наградили Hyundai Santa Fe нового поколения и Toyota Land Cruiser 300. Победителю с золотой медалью подарили Lexus LX 600.

Инициатива по вручению электромобилей Zeekr принадлежит казахстанскому дистрибьютору, что стало уникальным случаем для постсоветского пространства. В Казахстане официально представлены две модели марки: Zeekr 001 и Zeekr X. На автомобили распространяется пятилетняя гарантия (или 100 тысяч километров пробега) и восьмилетняя гарантия на батарею (или 200 тысяч километров пробега).

В головном офисе Zeekr заявили, что планируют блокировать "серые" автомобили, выпущенные после 15 июля 2024 года. Автопроизводитель сможет ограничить функции машин, которые предназначены для внутреннего китайского рынка, но вывезены за его пределы. Это решение может затронуть покупателей из стран СНГ, включая Россию, Казахстан, Белоруссию и Киргизию

Уточнения

Zeekr 009 — электромобиль-минивэн, выпускаемый китайской компанией Zhejiang Geely Holding Group с 2023 года. После Zeekr 001, это второй автомобиль под брендом Zeekr.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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