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Простая замена, которая может спасти ваш двигатель от поломки

Как засоренный топливный фильтр влияет на работу двигателя
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Авто

Если вовремя не менять топливный фильтр, это может привести к серьезным проблемам с автомобилем, особенно с его двигателем, предупреждает глава департамента механического ремонта "Люкс" автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов.

Как засоренный топливный фильтр влияет на работу двигателя
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Константинов поясняет, что засоренный топливный фильтр не позволяет поступать достаточному количеству бензина к цилиндрам двигателя, что приводит к снижению мощности автомобиля. Старый фильтр ограничивает подачу топлива, что может затруднить запуск двигателя.

В худшем случае грязь может проникнуть в сам мотор, что чревато его поломкой.

Кроме того, не заменяя топливный фильтр своевременно, водитель рискует столкнуться с засорением форсунок и поломкой топливного насоса. Насос, работающий с загрязненным фильтром, испытывает повышенную нагрузку, что приводит к его быстрому износу и выходу из строя.

Уточнения

Топливный фильтр представляет собой фильтрующий элемент в топливной магистрали, задерживающий частицы грязи и ржавчины из топлива, как правило, содержит картриджи с фильтрующей бумагой. Их можно найти на большинстве двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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