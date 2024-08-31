Четыре ошибки водителей, которые сокращают срок службы дверей

Как неправильное обращение с дверями сокращает срок службы автомобиля

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Осторожное обращение с любым предметом, особенно с автомобилем, значительно продлевает его срок службы. Владелец мастерской по кузовному ремонту в интервью порталу njcar.ru поделился своими наблюдениями о том, какие привычки водителей могут привести к поломкам дверей авто.

Фото: openverse by ecin, CC BY 2.0

Открытие и закрытие дверей — это действия, которые водители выполняют ежедневно, но не все делают это правильно. В результате некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью ремонта замков или устранения провисания дверей уже через год после покупки нового автомобиля, в то время как другие могут пользоваться своими машинами долгие годы без подобных проблем.

Первая распространенная ошибка — это резкое захлопывание дверей. Водители, особенно те, кто привык к старым моделям, где требовалось приложить значительное усилие для закрытия дверей, могут не осознавать, что современные автомобили не требуют таких действий. Резкое захлопывание приводит к износу замков и других механизмов, что сокращает срок их службы.

распространенная ошибка — это резкое захлопывание дверей. Водители, особенно те, кто привык к старым моделям, где требовалось приложить значительное усилие для закрытия дверей, могут не осознавать, что современные автомобили не требуют таких действий. Резкое захлопывание приводит к износу замков и других механизмов, что сокращает срок их службы. Вторая вредная привычка — опирание на двери при входе или выходе из автомобиля. Это касается как наваливания на дверь, так и привычки облокачиваться на верхний край двери во время разговора. Подобные действия создают избыточную нагрузку на петли, что может привести к их деформации и провисанию дверей.

вредная привычка — опирание на двери при входе или выходе из автомобиля. Это касается как наваливания на дверь, так и привычки облокачиваться на верхний край двери во время разговора. Подобные действия создают избыточную нагрузку на петли, что может привести к их деформации и провисанию дверей. Третья ошибка — чрезмерное распахивание дверей. Водители, особенно в спешке, могут сильно распахнуть дверь, что создает чрезмерную нагрузку на ограничители и петли. Это также может произойти в условиях сильного ветра, когда дверь резко открывается и ударяется. Особенно вредно, если при этом водитель или пассажир опирается на дверь, что усиливает нагрузку и ускоряет процесс износа.

ошибка — чрезмерное распахивание дверей. Водители, особенно в спешке, могут сильно распахнуть дверь, что создает чрезмерную нагрузку на ограничители и петли. Это также может произойти в условиях сильного ветра, когда дверь резко открывается и ударяется. Особенно вредно, если при этом водитель или пассажир опирается на дверь, что усиливает нагрузку и ускоряет процесс износа. И, наконец, четвертая проблема связана с зимними условиями. После мойки автомобиля в мороз водители часто забывают обработать уплотнители дверей силиконовой смазкой. В результате уплотнители примерзают к кузову, и водители начинают с силой дергать за ручку, чтобы открыть дверь. Это может привести к повреждению уплотнителей, что потребует их замены.