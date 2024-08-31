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Чем опасны открытые окна при работающем кондиционере в машине

Вред от открытых окон при включенном кондиционере: советы экспертов
2:53
Авто

Автовладельцы нередко открывают окна при включенном кондиционере, чтобы проветрить салон от неприятных запахов, которые могут возникнуть во влажной среде системы кондиционирования. Однако такой подход является ошибочным и может привести к нескольким негативным последствиям.

Вред от открытых окон при включенном кондиционере: советы экспертов
Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Во-первых, открытие окон нарушает аэродинамику автомобиля. В боковых зонах создаются турбулентности, формирующие области пониженного давления, которые препятствуют свободному течению воздушного потока. Эти завихрения замедляют автомобиль, из-за чего двигатель начинает потреблять больше энергии для поддержания скорости, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива и снижает ресурс кондиционера.

Во-вторых, при движении с открытыми окнами увеличивается потребление топлива примерно на 0,1 литра в час. Кроме того, такой способ проветривания салона создает сквозняки, которые могут привести к локальным переохлаждениям организма водителя и пассажиров, особенно детей.

Еще одна проблема заключается в том, что длительное простаивание кондиционера может вызвать технические неисправности. Система кондиционирования функционирует за счет циркуляции фреона R-134a вместе с маслом, что обеспечивает смазку внутренних деталей и их корректную работу. Если кондиционер долго не включается, смазка высыхает, хладагент застаивается, что может привести к частичной разгерметизации системы и утечке фреона. В результате этого компоненты системы могут начать ржаветь, а кондиционер перестанет функционировать должным образом.

Кроме того, при длительном бездействии кондиционера в его испарителе могут появиться неприятные запахи и размножаться болезнетворные микробы. При редком использовании системы эти микробы выдуваются в салон воздушным потоком, увеличивая риск заболеваний дыхательных путей. В таких случаях систему кондиционирования необходимо регулярно дезинфицировать и чистить.

Также открытые окна способствуют проникновению в салон пыли и вредных частиц, что представляет угрозу для здоровья. Частицы резины от шин, продукты сгорания топлива, сажа и другие загрязнители оседают на асфальте и обочинах. Дорожная пыль часто содержит канцерогены, которые могут вызывать рак. Выхлопные газы, также проникающие в салон через открытые окна, усугубляют ситуацию, создавая опасную смесь для дыхания.

Вместо этого рекомендуется использовать кондиционер с установленным углеродным фильтром, который эффективно задерживает пыль и борется с вредными газами, действуя по принципу противогаза.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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