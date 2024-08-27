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Нарушение с "механикой": штраф до 15 тысяч рублей за неверные водительские права

Как неправильный выбор коробки передач может привести к штрафу до 15 тысяч рублей
1:24
Авто

Представитель ГИБДД в интервью порталу Naavtotrasse напомнил, что водителям, управляющим автомобилем с механической коробкой передач без соответствующих прав, может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Как неправильный выбор коробки передач может привести к штрафу до 15 тысяч рублей
Фото: Wikipedia by Pommeau, CC BY-SA 4.0

Ситуация складывается следующим образом: при обучении в автошколе можно выбрать тип коробки передач, на котором будет проходить обучение. Если обучение проходило на автомобиле с механической трансмиссией, водитель получает универсальные права, позволяющие управлять транспортными средствами как с "механикой", так и с автоматической коробкой передач.

Однако если водитель учился на автомобиле с автоматической трансмиссией, то вождение машины с "механикой" ему запрещено. Нарушение этого правила карается штрафом.

В соответствии с положениями статьи 12.7 КоАП РФ, за управление автомобилем с механической коробкой передач при отсутствии соответствующего разрешения грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД может отказывать в регистрации автомобилей, за которые не уплачен утилизационный сбор в полном объеме. Соответствующий законопроект, касающийся регистрации транспортных средств, был принят Госдумой 18 июня во втором чтении.

Уточнения

Механическая коробка передач-коробка передач, привод переключения передач которой состоит только из механических устройств. Обычно в речевом обиходе под механической понимают КП, переключение ступеней в которой целиком и полностью возложено на водителя, управляющего КП посредством ручного или ножного механического привода. Конструктивно в абсолютно подавляющем большинстве случаев основана на зубчатых передачах, так как только они позволяют предельно упростить устройства по переключению ступеней.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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