Роскошные авто в России: параллельный импорт и его влияние на стоимость

Рейтинг самых дорогих автомобилей в России: лидеры и цены

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В настоящее время в России новые автомобили премиум-сегмента поступают через параллельный импорт, что позволяет автодилерам устанавливать собственные цены на такие машины, не ориентируясь на официальные расценки производителей. Этот фактор приводит к значительным колебаниям стоимости на рынке, где топовые позиции занимают исключительно дорогие модели.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Лидером рейтинга самых дорогостоящих автомобилей в России стал Ferrari Purosangue, стоимость которого составляет 138 миллионов рублей. Эта новейшая версия 2024 года оснащена бензиновым двигателем объемом 6,5 литра, мощностью 725 л. с.

На втором месте находится Lamborghini Revuelto с ценником в 115 миллионов рублей. Этот автомобиль оснащен гибридной установкой на базе 6,5-литрового ДВС, которая в сочетании с электродвигателем развивает мощность в 1015 л. с.

Третье место занял Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого составляет 95 миллионов рублей. Под капотом этого автомобиля установлен бензиновый двигатель объемом 6,8 литра, мощностью 600 л. с.

На четвертой позиции расположился Ferrari SF90 Spider за 85 миллионов рублей, который также оснащен гибридным двигателем мощностью 780 л. с.

Далее в рейтинге следуют Mercedes-Benz G-Class 2024 года с ценником 77 777 777 рублей, Rolls-Royce Spectre за 75 миллионов рублей, купе Ferrari SF90 Stradale стоимостью 66,9 миллиона рублей и новый седан Rolls-Royce Ghost Black Badge, который оценен в 66 миллионов рублей. Этот Rolls-Royce оснащен 600-сильным 6,8-литровым двигателем, таким же, как и в Cullinan.

Девятое место занимает Ferrari 296 GTS, мощность которого составляет 830 л. с., а стоимость — 57,5 миллиона рублей. Замыкает топ-10 Aurus Komendant 2024 года с гибридным двигателем мощностью 598 л. с., который стоит 50,39 миллиона рублей.