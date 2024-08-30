Забудьте про рывки: как поддерживать форсунки и клапаны в чистоте

Правильный уход за двигателем: как избежать повреждений от низкокачественного топлива

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Некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что для эксплуатации автомобиля достаточно лишь заправлять его топливом, забывая о необходимости регулярного обслуживания, такого как очистка клапанов и форсунок. Специалист по ремонту двигателей внутреннего сгорания рассказал в интервью njcar.ru, как такая беспечность может привести к серьезным проблемам.

Пока автомобиль новый, отсутствие должного ухода может казаться незаметным. Однако после нескольких тысяч километров пробега водители могут столкнуться с рывками при ускорении. Причина этих проблем кроется в накоплении отложений в двигателе, что может повредить как клапаны, так и форсунки.

Со временем на деталях мотора образуются различные отложения, которые нарушают работу клапанов, что, в свою очередь, влияет на систему газораспределения и зажигания. Кроме того, загрязнения накапливаются в форсунках, что приводит к нестабильной работе двигателя.

Когда загрязнений становится слишком много, форсунки перестают эффективно распылять топливо и начинают подавать его в виде сплошной струи, что может вызвать детонацию. В конечном итоге это может привести к серьезным повреждениям цилиндропоршневой группы.

Основной причиной образования отложений является использование бензина низкого качества. Низкокачественное топливо при высоких температурах выделяет химические соединения, которые оседают на форсунках и клапанах. Чтобы избежать этих проблем, эксперт рекомендует проводить очистку двигателя каждые 60 000 километров, используя ультразвуковое оборудование.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно поддерживать чистоту двигателя. Для этого важно заправлять автомобиль высококачественным топливом с моющими присадками, которые доступны на многих брендовых АЗС. Периодически следует давать двигателю поработать на высоких оборотах, например, выезжая на скоростную трассу, что способствует очищению форсунок и клапанов.

Также не стоит забывать о регулярном использовании специальных добавок для топлива, которые помогают предотвратить засорение двигателя. В случае длительного простоя автомобиля рекомендуется добавлять в бак специализированные автохимические средства, чтобы предотвратить заедание клапанов и загрязнение ДВС.