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Долги на девять лет: как подорожание машин изменило автокредиты

Как подорожание машин увеличило сроки автокредитов в России
1:25
Авто

В России из-за подорожания автомобилей банки начали увеличивать сроки автокредитов, что может повлиять на продолжительность владения автомобилем, отметил руководитель по развитию бизнеса проекта "Автотека" Константин Болдырев.

Как подорожание машин увеличило сроки автокредитов в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он указал, что около половины всех новых автомобилей в стране покупаются в кредит. Ранее такие кредиты обычно погашались в течение пяти лет, и многие автовладельцы предпочитали не менять машину до полного погашения задолженности. Однако, в текущем году, в связи с ростом цен на автомобили, сроки погашения кредитов увеличились до девяти лет, что может привести к увеличению срока владения автомобилем.

Однако Болдырев подчеркнул, что при решении о замене автомобиля важно учитывать не только его возраст, но и пробег, техническое состояние и общую ситуацию на рынке. Многие россияне стремятся приобрести автомобиль более высокого класса, но из-за роста цен цикл замены увеличивается, особенно в сегментах автомобилей стоимостью до 1,5 млн и до 3 млн рублей.

Специалист также советует, перед продажей старого автомобиля, внимательно изучить возможности обновления модели, которую планируется приобрести. В некоторых случаях может быть выгоднее дождаться выхода обновленной версии модели.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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