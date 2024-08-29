Долги на девять лет: как подорожание машин изменило автокредиты

В России из-за подорожания автомобилей банки начали увеличивать сроки автокредитов, что может повлиять на продолжительность владения автомобилем, отметил руководитель по развитию бизнеса проекта "Автотека" Константин Болдырев.
Он указал, что около половины всех новых автомобилей в стране покупаются в кредит. Ранее такие кредиты обычно погашались в течение пяти лет, и многие автовладельцы предпочитали не менять машину до полного погашения задолженности. Однако, в текущем году, в связи с ростом цен на автомобили, сроки погашения кредитов увеличились до девяти лет, что может привести к увеличению срока владения автомобилем.
Однако Болдырев подчеркнул, что при решении о замене автомобиля важно учитывать не только его возраст, но и пробег, техническое состояние и общую ситуацию на рынке. Многие россияне стремятся приобрести автомобиль более высокого класса, но из-за роста цен цикл замены увеличивается, особенно в сегментах автомобилей стоимостью до 1,5 млн и до 3 млн рублей.
Специалист также советует, перед продажей старого автомобиля, внимательно изучить возможности обновления модели, которую планируется приобрести. В некоторых случаях может быть выгоднее дождаться выхода обновленной версии модели.
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