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Как ГАИ смягчила контроль: изменения последних лет

Как изменения в законодательстве повлияли на штрафы для водителей
2:03
Авто

В последние годы водители столкнулись с бесконечным ростом штрафов и ужесточением санкций за нарушения ПДД. Однако, не всем известно, что за последние несколько лет некоторые штрафы были упразднены. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал о тех нарушениях, за которые водителей больше не наказывают.

Как изменения в законодательстве повлияли на штрафы для водителей
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Начнем с того, что два года назад ГИБДД изменила подход к контролю за техническим состоянием автомобилей. Инспекторам было рекомендовано ослабить внимание к мелким неисправностям, не угрожающим безопасности, таким как отсутствие брызговиков или перегоревшие лампочки. Это решение было принято в связи с дефицитом оригинальных запчастей, и теперь вместо штрафов за такие нарушения водителям выносятся лишь устные предупреждения.

Кроме того, около трех лет назад ГИБДД прекратила выписывать штрафы за среднюю скорость, после того как Верховный суд постановил, что такие штрафы были неправомерными. Это было важное изменение, так как водители долгое время оспаривали такие штрафы.

Еще одним значимым изменением стала отмена обязательного знака "Шипы", отсутствие которого ранее влекло за собой штраф в 500 рублей. Теперь этот знак больше не требуется.

Также была отменена норма "нулевого промилле", которая ранее действовала в России. Сейчас установлена допустимая погрешность алкотестера, равная 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, что соответствует примерно 0,3 промилле в крови. Это изменение стало результатом многочисленных жалоб водителей и долгих обсуждений.

Наконец, был отменен штраф за превышение скорости на 20 км/ч, который ранее составлял всего 100 рублей. Эта мера была введена из-за неточностей радаров и камер, которые часто фиксировали неверные данные.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Госавтоинспекция МВД России обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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