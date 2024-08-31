Частые ошибки шиномонтажников: что нужно знать, чтобы не угробить колеса

Какие ошибки могут допускать неопытные шиномонтажники и как их избежать

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Во время сезонной замены резины на шиномонтажах часто возникают длинные очереди. В этот период владельцы мастерских нередко привлекают неопытных сотрудников, чтобы справиться с увеличенным объемом работы. Однако такие сотрудники могут допускать ошибки, которые впоследствии негативно сказываются на эксплуатационных характеристиках автомобиля. Владелец шиномонтажной мастерской поделился тем, какие ошибки совершаются чаще всего.

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Во-первых, важно следить за правильной установкой шин с учетом направления их вращения. Новички часто путаются, устанавливая шины неправильно. Большинство шин имеет специфический рисунок протектора, поэтому необходимо убедиться, что они установлены в соответствии с указаниями стрелки, рядом с которой написано слово "Rotation".

Некоторые шиномонтажники экономят на специальном составе, который используется для обработки посадочных краев шины. Вместо него могут применять отработанное моторное масло. Это может привести к неправильной установке шины на диск, что вызывает регулярную необходимость подкачки. Кроме того, использование масла запрещено, так как оно разрушает резину.

Эксперт также подчеркнул, что заворачивание болтов и гаек должно выполняться в определенном порядке. Для этого используют специальный динамометрический ключ. Если на ступице пять болтов, затягивать их следует в следующей последовательности: сначала первый, затем четвертый, потом второй, пятый и третий. Это гарантирует, что колесо установится ровно.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности. В общепринятой в российском автомобилестроении терминологии колесом называется только узел, расположенный между шиной и ступицей, но без самой шины, состоящий, в свою очередь, из обода, на который сажается шина, и диска или спиц, служащих для соединения обода со ступицей. Шина, в свою очередь, включает в себя покрышку, камеру (для камерных шин) и ободную ленту (например, в велосипедных колёсах). В этой статье данная терминология не соблюдается.