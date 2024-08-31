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Частые ошибки шиномонтажников: что нужно знать, чтобы не угробить колеса

Какие ошибки могут допускать неопытные шиномонтажники и как их избежать
1:42
Авто

Во время сезонной замены резины на шиномонтажах часто возникают длинные очереди. В этот период владельцы мастерских нередко привлекают неопытных сотрудников, чтобы справиться с увеличенным объемом работы. Однако такие сотрудники могут допускать ошибки, которые впоследствии негативно сказываются на эксплуатационных характеристиках автомобиля. Владелец шиномонтажной мастерской поделился тем, какие ошибки совершаются чаще всего.

Какие ошибки могут допускать неопытные шиномонтажники и как их избежать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, важно следить за правильной установкой шин с учетом направления их вращения. Новички часто путаются, устанавливая шины неправильно. Большинство шин имеет специфический рисунок протектора, поэтому необходимо убедиться, что они установлены в соответствии с указаниями стрелки, рядом с которой написано слово "Rotation".

Некоторые шиномонтажники экономят на специальном составе, который используется для обработки посадочных краев шины. Вместо него могут применять отработанное моторное масло. Это может привести к неправильной установке шины на диск, что вызывает регулярную необходимость подкачки. Кроме того, использование масла запрещено, так как оно разрушает резину.

Эксперт также подчеркнул, что заворачивание болтов и гаек должно выполняться в определенном порядке. Для этого используют специальный динамометрический ключ. Если на ступице пять болтов, затягивать их следует в следующей последовательности: сначала первый, затем четвертый, потом второй, пятый и третий. Это гарантирует, что колесо установится ровно.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности. В общепринятой в российском автомобилестроении терминологии колесом называется только узел, расположенный между шиной и ступицей, но без самой шины, состоящий, в свою очередь, из обода, на который сажается шина, и диска или спиц, служащих для соединения обода со ступицей. Шина, в свою очередь, включает в себя покрышку, камеру (для камерных шин) и ободную ленту (например, в велосипедных колёсах). В этой статье данная терминология не соблюдается.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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