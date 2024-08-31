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Вы думали, что камеры не фиксируют нарушения на предельной скорости

Правда о фиксации нарушений: мифы и реальность о дорожных камерах
1:28
Авто

Многие автомобилисты в стране уже давно ищут способы обмануть дорожные камеры, чтобы избежать штрафов, которые чаще всего выписываются за превышение скорости. В интернете широко распространены слухи о том, что на определенной предельной скорости камеры не способны зафиксировать нарушение. Инспектор ГАИ пояснил, существует ли такая возможность и можно ли проскочить мимо камеры незамеченным.

Правда о фиксации нарушений: мифы и реальность о дорожных камерах
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Действительно, существует мнение, что камеры не могут фиксировать нарушения на определенной максимальной скорости. В сети часто встречаются размытые снимки автомобилей, якобы сделанные дорожными камерами при проезде на очень высокой скорости.

Однако все эти снимки являются результатом фотошопа. Невозможно проехать мимо камеры на такой скорости, чтобы она не смогла зафиксировать нарушение. И вот почему: предельная скорость, на которой камеры теряют способность фиксировать нарушителей, составляет 350 км/ч. Это означает, что практически ни один современный автомобиль на российских дорогах не способен достичь такой скорости. Даже если автомобиль теоретически может развить такую скорость, загруженность дорог делает это практически невозможным. Поэтому не стоит рисковать и пытаться обмануть камеры. Следует помнить, что размер штрафа увеличивается пропорционально превышению скорости.

Уточнения

Дорожная камера — разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях. Считается европейской разновидностью крупноформатной аппаратуры для выездной съёмки (англ. Field Camera). От павильонных фотоаппаратов отличается складной конструкцией и более компактными размерами за счёт уменьшенного формата кадра. Кроме того, дорожные камеры устанавливались на лёгкий складной штатив, более пригодный для транспортировки, чем станина павильонных камер.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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