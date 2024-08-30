Обновленный Juke под огнем критики: что не так с популярным кроссовером

Почему обновленный Nissan Juke не оправдал ожиданий

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Кроссовер Nissan Juke недавно прошел плановое обновление, сохранив свою оригинальную внешность. Однако, несмотря на смелый дизайн и компактные размеры, в переполненном сегменте рынка Juke сталкивается с жесткой критикой, особенно в Европе.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, PDM

Ранее управлять Nissan Juke было легко, но последняя версия потеряла многие из своих преимуществ. Хотя автомобиль по-прежнему отличается высокой посадкой и практичными размерами, его поведение на дороге уже не такое приятное, как у конкурентов. Juke демонстрирует хорошие характеристики благодаря улучшенной управляемости и контролю кузова, однако жесткая подвеска, необходимая для минимизации кренов, негативно сказывается на качестве езды. Это особенно заметно в версии Tekna с 19-дюймовыми легкосплавными дисками, где езда становится некомфортной и нестабильной, особенно на скоростях автомагистрали.

Европейские водители отмечают, что новый Juke стал слишком жестким, что обусловлено настройками подвески. В результате комфортная езда уступила место жесткости, что нехарактерно для большинства конкурентов. В городе быстрое рулевое управление должно придавать Juke живость, но его стремление к самоцентрированию создает неестественное ощущение, особенно по сравнению с Ford Puma. Также педали Juke слишком упругие, что усложняет плавное вождение в городском потоке.

Автоматическая коробка передач DCT, доступная с 1,0-литровым двигателем, тоже вызывает нарекания: она дергается на низких скоростях и часто переключается на пониженную передачу, что особенно заметно на крутых склонах. Гибридная версия Juke также подвергается критике. Хотя автоматическая коробка передач в целом неплоха, она может медленно реагировать при необходимости резкого ускорения.

Особенно выделяется система e-Pedal в гибридной версии Juke, которая требует привыкания из-за сильного замедления автомобиля при отпущенной педали газа. Стандартный 1,0-литровый бензиновый двигатель неплохо справляется с задачей, но только на высоких оборотах, из-за чего кроссовер медленно разгоняется.

Несмотря на уникальный дизайн, недостатки Juke слишком значительны, чтобы его можно было назвать удобным автомобилем.

Уточнения

Nissan Juke — мини-кроссовер японской компании «Nissan». Производится в Великобритании (завод «Nissan» в Сандерленде) и Японии (Оппама). Название «juke» означает «танцевать или менять направление, демонстрируя ловкость», а также происходит от слова «jukebox» . В 2019 году представлено второе поколение кроссовера.

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Nissan Motor заняла 407-е место, а в списке Fortune Global 500 — 161-е место. По состоянию на 2022 год занимала 9-е место в мировом рейтинге автопроизводителей (2-е среди японских производителей, после Toyota) по версии международной организации производителей автомобилей, а также ведущим японским брендом в Китае, России и Мексике.