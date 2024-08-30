Водителей пугают статьей 19.3: узнайте, как защитить свои права

Как избежать конфликта с ГАИ: разъяснение статьи 19.3 КоАП РФ

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Работа сотрудников ГАИ — это не просто остановка водителей для проверки документов, но и участие в розыскных мероприятиях, а также выезд на места ДТП, где могут быть пострадавшие и жертвы с летальным исходом. Задачу усложняют особенно дерзкие водители, которые считают, что знают законы лучше инспекторов. В таких ситуациях сотрудники часто ссылаются на статью 19.3 КоАП РФ. Что это за статья, объяснил автоюрист.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Интересно, что этой статьей патрульные иногда пытаются напугать не только особо настойчивых нарушителей, но и обычных водителей, которые просто не хотят тратить время на общение с полицией и спешат по своим делам. Но что же на самом деле стоит за этой статьей, на которую инспекторы иногда ссылаются, чтобы оказать давление на водителей?

Статья 19.3 КоАП РФ раскрывает полномочия сотрудников полиции, включая право применять спецсредства, физическую силу и даже табельное оружие в случае необходимости. Следует помнить, что у сотрудников ГАИ действительно есть широкий круг полномочий, но есть и определенные формальности, которые они обязаны соблюдать.

Например, полицейский не может применить силу или спецсредства, ссылаясь на эту статью, если водитель просто некорректно ответил или отказался общаться. Угрозы в адрес водителя также недопустимы, даже если инспектор упоминает эту статью. Если сотрудник превышает свои полномочия, водитель имеет право записывать разговор на камеру, чтобы впоследствии привлечь его к ответственности.

Важно отметить, что никакое наказание не может быть применено к водителю до вынесения судебного решения. В рамках правовых процедур водитель может успешно защитить свои права, если у него есть необходимые доказательства. Подводя итог, можно сказать, что не стоит бояться ссылок на статью 19.3, если вы не нарушаете закон.

Часто сотрудники полиции пытаются запугать водителей, чтобы те стали более уступчивыми, используя эту статью в качестве блефа. Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше всего вести себя вежливо и корректно при остановке, записывая происходящее на видеокамеру или видеорегистратор.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях. Действующий ныне кодекс был принят Государственной думой 20 декабря 2001 года и вступил в силу 1 июля 2002 года, отменив действовавший на тот момент Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

Дорожно-патрульная служба — структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Движение за права и свободы — политическая партия в Болгарии. Демократическая партия социалистов Черногории — политическая партия в Черногории. Дезинфекционная промывочная станция — специализированное место на Ж/Д предназначенное для промывки вагонов (подвижного состава).