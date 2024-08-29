Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами

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Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами. Однако не все знают, какие еще типы транспортных средств разрешено водить с таким удостоверением. Представитель ГАИ в беседе с журналистами объяснил, какие транспортные средства включены в список доступных для управления при наличии прав этой категории.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

В первую очередь, существует ограничение по массе транспортного средства, которым можно управлять с категорией B — это до 3,5 тонн. Количество пассажирских мест не должно превышать восьми, не включая место водителя. Водители с этой категорией могут буксировать прицеп массой до 750 килограммов или более, если он оснащен тормозами, но при этом его вес не должен превышать массу автомобиля.

Также можно управлять трициклами и квадрициклами. Важно не путать их с квадроциклами, так как они оборудованы кабиной и имеют рулевое управление, как у автомобилей. С конца прошлого года стало возможным управлять и квадроциклами, а также некоторыми самоходными транспортными средствами, такими как мотовездеходы и снегоходы. Это разрешено на основании договора аренды и при соблюдении правил безопасности.

Кроме того, водительские права категории B позволяют управлять мопедами и другой легкой техникой, такой как минибайки, скутеры и квадрициклы с максимальной скоростью до 50 км/ч. Однако их масса не должна превышать 350 килограммов, иначе потребуется категория A или A1.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий . Выдача документа регулируется государственным законодательством и международными соглашениями. Для получения водительского удостоверения необходимо соответствовать возрастным и медицинским критериям, а также успешно сдать экзамены в специализированных уполномоченных органах. В некоторых странах профессиональным водителям (шофёрам или дальнобойщикам) дополнительно требуется специальное разрешение для осуществления своей деятельности, например, Driver CPC. Участие в некоторых соревнованиях по автоспорту требует от водителей получения дополнительных специальных лицензий, например суперлицензии в Формуле-1.