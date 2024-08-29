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Почему новый Infiniti QX80 может разочаровать российских водителей

Новый Infiniti QX80: особенности, стоимость и возможные риски
1:43
Авто

Некоторые российские автосалоны начали предлагать новый внедорожник Infiniti QX80, который был значительно обновлен в ходе последней модернизации. Модель получила новый двигатель и трансмиссию, а также расширенный набор технологического оборудования. Кроме того, внедорожник стал более премиальным и комфортным благодаря улучшенной подвеске.

Новый Infiniti QX80: особенности, стоимость и возможные риски
Фото: openverse by Automotive Rhythms, CC BY-NC-ND 2.0

Однако в России стоимость японского внедорожника начинается от 15 миллионов рублей, и это далеко не единственный его недостаток. Автомобиль оснащен новым 456-сильным битурбированным двигателем, который пока не прошел долгосрочных испытаний, поэтому его надежность остается под вопросом. Кроме того, этот мотор имеет высокий расход топлива даже для крупного автомобиля.

Также новинкой стала 9-ступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором, надежность которой также не подтверждена. Опасения вызывает и качество адаптивной подвески, которая установлена по умолчанию. К тому же, Infiniti QX80 не был адаптирован для российских условий, что может привести к более быстрому износу агрегатов и увеличению затрат на обслуживание.

Помимо этого, нельзя исключать наличие заводских дефектов, которые владельцам придется устранять за свой счет. Однако внедорожник предлагает высокий уровень комфорта как при движении, так и при управлении, и значительно превосходит своего предшественника во многих аспектах. Также, благодаря рамной конструкции, он способен уверенно передвигаться вне асфальтированных дорог.

Уточнения

Infiniti QX — полноразмерный внедорожник (до 2003 — среднеразмерный) класса люкс компании Infiniti. До 2010 г. являлся аналогом Nissan Armada; новое поколение имеет общую платформу с Nissan Patrol Z62. Выпускается в США с 2004 года. С 2007 года официально продается в России (только полноприводная модификация).

Infiniti (яп. インフィニティ) — японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor. Автомобили Infiniti официально продают в США, Канаде, Мексике, странах Ближнего Востока, Республике Корее и в Тайване, а с 2006 года в России, Казахстане и в Украине, после 2022 года вышла с рынка России. С момента основания Infiniti в 1989 году продано более двух миллионов автомобилей, большей частью в США. Компания INFINITI Motor Company со штаб-квартирой в Иокогаме (Япония) осуществляет свою деятельность по всему миру, включая региональные офисы в Америке, Китае и INFINITI International Markets, базирующиеся в Дубае. Автомобили премиум-класса INFINITI собирают на производственных площадках в Японии, Северной Америке и Китае. Дизайн-студии бренда INFINITI расположены в Ацуги-Ши (недалеко от Иокогамы), Лондоне, Сан-Диего и Пекине.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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