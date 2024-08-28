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Водители, будьте осторожны: штраф за видеорегистратор в неправильном месте

Как избежать штрафа за неправильно установленный видеорегистратор
1:24
Авто

Видеорегистратор — одно из самых полезных устройств для автомобилистов, которое может помочь доказать свою невиновность в спорных ситуациях и предоставить запись событий. Однако с введением новых правил стало неясно, где его можно безопасно установить, чтобы избежать штрафа. Ответ на этот вопрос предоставил представитель ГАИ.

Как избежать штрафа за неправильно установленный видеорегистратор
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Устанавливать видеорегистратор в зонах, где расположены подушки безопасности, запрещено, так как это может привести к блокировке их работы. Кроме того, установка устройства на нижней части панели автомобиля не имеет смысла. Остается только лобовое стекло.

Согласно правилам, гаджет нельзя размещать так, чтобы он ограничивал обзор водителя. При этом важно, чтобы камера охватывала оба края бампера и пространство перед автомобилем.

Наиболее удобным и безопасным местом для установки видеорегистратора является зона вокруг и за зеркалом заднего вида. В этом случае штрафа можно избежать, а камера будет фиксировать все происходящее впереди. Следует также правильно проложить провода к прикуривателю, чтобы они не мешали при управлении автомобилем. За неправильную установку видеорегистратора может быть наложен штраф в размере 500 рублей, поэтому важно сразу выбрать подходящее место для его размещения.

Уточнения

Автомобильный видеорегистратор — устройство, предназначенное для видео и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке, а также и внутри салона (опционально — при наличии дополнительной камеры), также может быть установлен на мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства. Основное назначение — сбор доказательной базы в спорных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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