Немецкое качество за большие деньги: стоит ли покупать Audi Q2

Audi Q2: новый кроссовер с надежным двигателем и премиальной мультимедиа

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Несколько дней назад стало известно, что некоторые российские дилеры начали продажу нового кроссовера Audi Q2, который дебютировал в феврале 2024 года. В России эта модель предлагается по минимальной цене в 3,59 миллиона рублей. Хотя эта сумма может показаться завышенной для автомобиля длиной чуть более 4,1 метра, немецкий кроссовер обладает рядом ключевых особенностей.

Фото: wikimedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Во-первых, Audi Q2 оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью до 160 л. с. Этот мотор отличается надежностью: при правильном уходе он может проработать без ремонта на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако, как отмечают владельцы, двигатель имеет склонность к повышенному расходу масла. Тем не менее, он обеспечивает отличную динамику разгона, хотя ее несколько снижает роботизированная коробка передач. Тем не менее, КПП также отличается плавной работой, что подтверждают отзывы.

Немецкий кроссовер построен на энергоемкой подвеске, которая хорошо справляется с неровностями дороги, за исключением крупных выбоин. Audi Q2 также демонстрирует высокую устойчивость на дороге, что достигается благодаря грамотно настроенной подвеске и подключаемому полному приводу, минимизирующему занос на скользких участках. Однако трансмиссия не предназначена для серьезного бездорожья — кроссовер в первую очередь рассчитан на городскую эксплуатацию.

Кроме того, Audi Q2 оснащен одной из лучших мультимедийных систем в своем классе, которая удобна в использовании. С другой стороны, обслуживание этого кроссовера может оказаться достаточно дорогим. Однако этот недостаток можно частично компенсировать, используя детали сторонних производителей, которые по качеству не уступают оригинальным, как утверждают владельцы.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. Штаб-квартира расположена в городе Ингольштадт (Германия). Девиз — Vorsprung durch Technik (с нем. — «Прогресс через технологии»). Объём производства в 2016 году составил около 1 903 259 автомобилей.

Audi Q2 — самый маленький по габаритам кроссовер от немецкого концерна Volkswagen Group. Автомобиль продаётся с осени 2016 года. Автомобиль представлен с двумя видами силовых установок: бензиновые и дизельные двигатели с различными рабочими объёмами от 1,0 до 2,0 литров, с отдачей от 116 л. с. до 190 л. с. Младшие двигатели с отдачей в 116 л. с. (1 литр объёма — бензин, 1,6 литра объёма — дизель) лишены полного привода. В качестве трансмиссии предлагается либо механическая КПП, либо механическая роботизированная (S-Tronic). Автомобили с моторами мощностью 150 л. с. независимо от типа топлива могут опционно оснащаться полноприводным шасси Quattro. Доступны с механикой и роботом. Наиболее мощные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом два литра и идентичной отдачей в 190 л. с. по умолчанию комплектуются полным приводом. Такие автомобили способны ускоряться до 100 км/ч за 6,8 с. (бензин) и 7,3 с. (дизель), что является весьма неплохим результатом на данный момент. Усреднённый расход топлива дизельного двухлитрового Q2 составляет 4,9 литра на 100 километров пути. О расходе бензинового мотора аналогичного объёма сведений нет. Трансмиссия исключительно роботизированная.