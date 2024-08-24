Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что ваша собака вам благодарна
Как убрать тёмные круги и отёчность под глазами
Российские семьи получат налоговые льготы с 2026 года
Новые данные NASA: геомагнитная буря вызвала небывалые изменения в атмосфере
Гастроэнтеролог: кукуруза помогает сохранить зрение и здоровье ЖКТ
Российские туристы занимаются дайвингом от жажды новых впечатлений
Имбирный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт
Как избавиться от отёчности лица при помощи питания
США расширили черный список, включив в него компании из России и Китая

Названы "рекорды" по штрафам за нарушение ПДД

Аналитики "МТС Банка" рассказали, какие "рекорды" по штрафам ставят российские автовладельцы
Авто

Максимальный штраф в размере 400 тысяч рублей был наложен в России за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта с превышением допустимых габаритов, сообщает РИА Новости.

Аналитики "МТС Банка" рассказали, какие "рекорды" по штрафам ставят российские автовладельцы
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

Самым распространённым нарушением в России с января по июль стало превышение скорости на 20-40 км/ч, оно составило 32,2% от всех оплаченных штрафов. На втором месте с долей 4,5% оказалось игнорирование правила пристегивания ремней безопасности. На третьем месте оказалось несоблюдение требований знаков и разметки (2,9%).

Наименее часто автомобилисты нарушают правило выезда на встречную полосу на односторонней дороге и правила остановки или стоянки. 

Один из автовладельцев "заработал" 470 штрафов с начала года, что является рекордом.

Большинство штрафов выписывалось в столице, на неё приходилось 20,5% от общего количества выписанных штрафов.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Последние материалы
Российские семьи получат налоговые льготы с 2026 года
Новые данные NASA: геомагнитная буря вызвала небывалые изменения в атмосфере
Гастроэнтеролог: кукуруза помогает сохранить зрение и здоровье ЖКТ
Российские туристы занимаются дайвингом от жажды новых впечатлений
Имбирный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт
Как избавиться от отёчности лица при помощи питания
США расширили черный список, включив в него компании из России и Китая
Aviasales: каждый 5-й турист посетил Москву этим летом
Россияне смогут находиться на Шри-Ланке без визы 30 дней
Эксперт: Индия и Китай не откажутся от российской нефти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.