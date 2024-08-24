Названы "рекорды" по штрафам за нарушение ПДД

Аналитики "МТС Банка" рассказали, какие "рекорды" по штрафам ставят российские автовладельцы

Максимальный штраф в размере 400 тысяч рублей был наложен в России за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта с превышением допустимых габаритов, сообщает РИА Новости.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

Самым распространённым нарушением в России с января по июль стало превышение скорости на 20-40 км/ч, оно составило 32,2% от всех оплаченных штрафов. На втором месте с долей 4,5% оказалось игнорирование правила пристегивания ремней безопасности. На третьем месте оказалось несоблюдение требований знаков и разметки (2,9%).

Наименее часто автомобилисты нарушают правило выезда на встречную полосу на односторонней дороге и правила остановки или стоянки.

Один из автовладельцев "заработал" 470 штрафов с начала года, что является рекордом.

Большинство штрафов выписывалось в столице, на неё приходилось 20,5% от общего количества выписанных штрафов.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».