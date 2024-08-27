Масла Rolf теперь официально рекомендуются ZF – вы не поверите их качества

Смазочные материалы Rolf прошли сертификацию ZF для КПП

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Смазочные материалы бренда Rolf, предназначенные для механических и автоматических коробок передач, прошли сертификацию и подтвердили соответствие стандартам компании ZF Friedrichshafen AG (ZF) — одного из мировых лидеров в производстве трансмиссий для легковых и грузовых автомобилей.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Одобрение от ZF получили масла Rolf серий Transmission M5 A 80W-90 и Transmission S9 AGE 75W-90.

Масла Rolf изготавливаются на основе высококачественного базового масла высокой степени очистки с добавлением многофункционального пакета присадок. Специально разработанная формула обеспечивает отличные антикоррозионные и защитные свойства, что позволяет гарантировать оптимальную смазку деталей даже в условиях экстремальных нагрузок. Продукт также обладает выдающимися фрикционными свойствами, что способствует снижению шума от коробки передач.

ZF Friedrichshafen AG — это международная технологическая компания, которая занимается поставкой трансмиссий, шасси и систем безопасности для легковых и коммерческих автомобилей. Компоненты ZF используются в таких брендах, как BMW, Iveco, MAN, Renault, DAF, Volkswagen, Audi, Maserati, а также на российских КАМАЗ и "Урал".

Уточнения

Трансмиссио́нные масла́ — смазочные масла, применяемые для смазки коробок передач, раздаточных коробок, главных передач ведущих мостов, рулевых механизмов, а также зубчатых и цепных передач (редукторов) всех видов. Получают чаще всего на основе экстрактов от селективной очистки остаточных нефтяных масел с добавлением дистиллятных масел и присадок (противоизносных, противозадирных, главным образом содержащих фосфор, хлор, серу, дисульфид молибдена). До появления автомобилей с высоконагруженными трансмиссиями применялся нигрол. Вязкость 6—20 мм²/с при 100 °С. Открытые зубчатые передачи смазывают особо вязкими (50—500 мм²/с при 100 °С) остаточными маслами с присадками. Для смазывания ведущих мостов с гипоидной передачей применяют гипоидные масла (содержат присадки, вступающие с материалом в химическую реакцию с образованием соединений, выполняющих функцию противозадирных покрытий). Применение непредназначенных для гипоидных передач масел недопустимо (главная передача очень быстро выйдет из строя).

Механическая коробка переключения передач (МКПП, МКП) — коробка передач, в которой переключение передач организовано посредством механического привода. Управление работой МКП всегда целиком и полностью возложено на водителя, который на любом транспортном средстве с МКП должен сам за счёт прикладного опыта езды определять как выбор передачи под текущие условия движения, так и непосредственно осуществлять процесс переключения передач, зачастую параллельно с этим задействуя сцепление.