Смешал бензин с разным октановым числом – и вот что случилось с машиной

Особенности использования разных октановых чисел в бензине

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Смешивание бензина с разным октановым числом часто вызывает опасения у водителей, особенно если привычный вид топлива недоступен на заправке. Однако, как объяснил автомеханик в интервью порталу naavtotrasse. ru, подобные действия не несут значительных рисков для автомобиля и могут даже принести определенные преимущества.

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Если автомобиль с атмосферным двигателем, обычно работающим на АИ-92, заправить топливом с более высоким октановым числом, например АИ-95, это не только не повредит двигателю, но и может привести к улучшению характеристик. Например, снижается расход топлива (хоть и незначительно), улучшается отклик на педаль газа и динамика разгона. Эти эффекты связаны с наличием в бензине АИ-95 присадок, которые повышают КПД двигателя, хоть и всего на 1-2%.

Кроме того, заправка топливом с более высоким октановым числом способствует очистке двигателя от нагара, особенно если дать мотору поработать на высоких оборотах. Однако, для современных двигателей с турбиной, которые требуют как минимум АИ-95, использование АИ-92 нецелесообразно из-за другой степени сжатия топлива, заложенной в конструкцию двигателя.

В случае отсутствия АИ-95 на АЗС, можно не опасаться переплаты и заправиться более дорогим бензином с еще более высоким октановым числом, например АИ-98, если он доступен. Важно лишь помнить о качестве топлива и заправляться на проверенных АЗС, чтобы избежать проблем с топливной системой.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок. Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия. Бензин с более высоким октановым числом может выдержать более высокую степень сжатия в цилиндрах двигателя без досрочного самовоспламенения (стука в двигателе, «детонации») и потому может применяться в двигателях с бо́льшей удельной мощностью и коэффициентом полезного действия.