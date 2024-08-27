Пробитое колесо: как добраться до сервиса без запаски

Пробитое колесо: можно ли доехать до сервиса без запаски

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Когда колесо пробито, а запасного под рукой нет, ситуация может показаться критической, особенно если до ближайшего шиномонтажа далеко. Проколы и другие повреждения шин — это частые неприятности на дороге, и важно знать, как правильно действовать в такой ситуации. Эксперт портала njcar.ru рассказал, можно ли доехать на спущенном колесе до ближайшего сервиса, и какие меры предпринять, чтобы минимизировать ущерб.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Если повреждение шины незначительное и воздух уходит медленно, продолжать движение можно, но с осторожностью. Важно понимать, что это временное решение: чем быстрее вы доберетесь до шиномонтажа, тем меньше вероятность серьезного повреждения шины и диска. В такой ситуации стоит максимально накачать колесо перед отправлением и делать частые остановки для подкачки, чтобы поддерживать необходимое давление. Это может позволить вам доехать до сервиса без значительных проблем.

Однако, если колесо полностью спущено, движение на автомобиле категорически не рекомендуется. В этом случае диск будет тереться о внутреннюю поверхность шины, что приведет к её разрушению и возможному повреждению диска. Продолжение движения на полностью спущенном колесе может привести к серьёзным повреждениям, которые потребуют дорогостоящего ремонта. В такой ситуации самым безопасным и разумным решением будет вызов эвакуатора, который доставит ваш автомобиль до ближайшего шиномонтажа без дополнительных рисков.

Если у вас есть комплект для ремонта проколов, и повреждение шины не слишком серьёзное, вы можете попытаться исправить проблему самостоятельно. Это решение подходит для мелких проколов, но в случае значительных повреждений лучше не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.