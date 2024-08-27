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Эти действия водителей могут испортить ваш авто быстрее, чем вы думаете

Основные ошибки водителей, которые снижают срок службы автомобиля
2:59
Авто

Учиться заботиться о своем автомобиле следует в любом возрасте, поскольку даже опытные водители могут незаметно для себя приобретать привычки, которые со временем приводят к серьезным неисправностям. Эксперт портала njcar. ru поделился наблюдениями о том, какие действия автовладельцев, на первый взгляд кажущиеся незначительными, могут негативно сказаться на состоянии автомобиля.

Основные ошибки водителей, которые снижают срок службы автомобиля
Фото: freepik.com by standret, PDM

Многие автолюбители стараются придерживаться основных правил эксплуатации, но мелкие, повторяющиеся ошибки часто остаются без внимания. Эти, казалось бы, незначительные просчёты могут со временем вызвать повреждения даже тогда, когда машина просто стоит на месте.

Одним из таких примеров является процесс посадки и высадки из автомобиля. Водители с крупной комплекцией часто прикладывают дополнительные усилия, чтобы сесть в машину или выйти из неё, и в таких случаях они нередко опираются на руль или дверь. Чем ниже сиденье, тем больше давление на эти элементы.

В автомобилях с высоким кузовом, таких как кроссоверы и внедорожники, даже водители со стандартным телосложением часто используют руль или дверь в качестве опоры. В некоторых моделях предусмотрены специальные ручки на передних стойках, но если их нет, следует помнить, что рулевая колонка и дверные петли не предназначены для таких нагрузок и могут со временем изнашиваться.

Вращение руля на неподвижном автомобиле — ещё одна привычка, которую стоит избегать. Это поведение, характерное для неопытных водителей, может со временем стать автоматическим действием. Однако такие манипуляции могут повредить рулевую рейку и усилитель руля. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется поворачивать руль только при движении, даже если автомобиль двигается очень медленно, например, во время парковки.

Также стоит обратить внимание на положение колес при парковке. Если водитель регулярно оставляет машину с вывернутыми колесами, это может привести к ускоренному износу системы рулевого управления.

Ещё одной частой ошибкой является опора на сиденье коленом, когда нужно достать что-то из салона. Это действие может быть привычным для водителей, пассажиров или детей. Вес ребенка не представляет серьёзной угрозы, но взрослый человек может повредить систему обогрева сидений, встроенную в обивку. Лучше избегать использования сидений в качестве опоры.

Наконец, многие автомобили оборудованы системой автоматического складывания зеркал, и в таких случаях производители рекомендуют избегать ручного вмешательства. Попытки вручную сложить или разложить зеркала могут привести к повреждению электропривода, что создаст дополнительные проблемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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