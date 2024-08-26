Реальные риски "трейд-ин": как автодилеры обманывают клиентов

Почему "трейд-ин" может быть невыгоден для автовладельцев

2:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Автопроизводители активно внедряют программу "трейд-ин" для стимулирования продаж новых автомобилей. Эта схема позволяет владельцам старых машин обменять их на скидку при покупке нового авто. На первый взгляд, предложение выглядит привлекательным: покупатель избавляется от хлопот, связанных с продажей подержанного автомобиля, и получает выгоду в виде скидки.

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Однако, как отмечает эксперт портала njcar.ru, реальность далеко не всегда соответствует ожиданиям, и "трейд-ин" может привести к ряду проблем для автовладельцев.

Суть программы "трейд-ин" проста: клиент передает свой старый автомобиль дилеру, где проводится его диагностика. Этот процесс может занять несколько часов, после чего автомобиль становится предметом сделки купли-продажи. Если клиент соглашается на предложенные условия, он получает скидку на новый автомобиль, уменьшенную на стоимость старого.

Одним из главных преимуществ "трейд-ин" является удобство. Водителю не нужно самостоятельно заниматься продажей своего авто, проводить ремонт, размещать объявления в интернете или вести переговоры с потенциальными покупателями. Все эти задачи берет на себя дилер, что экономит время и силы клиента.

Однако существенные недостатки "трейд-ин" могут превратить эту выгоду в убыток. Одной из главных проблем является значительное занижение стоимости старого автомобиля. Дилеры часто оценивают его на 30% ниже рыночной цены, что существенно уменьшает реальную выгоду клиента. Скидка на новый автомобиль, предлагаемая в рамках "трейд-ин", часто не компенсирует этой разницы, что делает сделку менее выгодной.

Другой серьёзный минус — ограниченный выбор. Обратившись к официальному дилеру конкретного бренда, покупатель вынужден выбирать только из моделей, представленных у этого продавца. Это ограничивает возможности для тех, кто рассматривает альтернативные варианты, такие как покупка подержанного автомобиля другого класса за те же деньги.

Кроме того, система "трейд-ин" не всегда учитывает интересы покупателей, которые не хотят новый автомобиль. Многие предпочли бы за ту же сумму приобрести подержанный автомобиль более высокого класса, но эта опция в рамках программы "трейд-ин" не предусмотрена.

Работники отдела "трейд-ин" часто действуют как перекупщики, только под официальной вывеской. Они применяют методы, не всегда честные, чтобы убедить клиента в выгоде сделки. Также стоит учитывать, что для получения дополнительной скидки часто требуется согласие на установку навязанного дополнительного оборудования, оформление кредита или страховки, что может значительно увеличить конечную стоимость покупки.