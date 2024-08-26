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Реальные риски "трейд-ин": как автодилеры обманывают клиентов

Почему "трейд-ин" может быть невыгоден для автовладельцев
2:57
Авто

Автопроизводители активно внедряют программу "трейд-ин" для стимулирования продаж новых автомобилей. Эта схема позволяет владельцам старых машин обменять их на скидку при покупке нового авто. На первый взгляд, предложение выглядит привлекательным: покупатель избавляется от хлопот, связанных с продажей подержанного автомобиля, и получает выгоду в виде скидки.

Почему "трейд-ин" может быть невыгоден для автовладельцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако, как отмечает эксперт портала njcar.ru, реальность далеко не всегда соответствует ожиданиям, и "трейд-ин" может привести к ряду проблем для автовладельцев.

Суть программы "трейд-ин" проста: клиент передает свой старый автомобиль дилеру, где проводится его диагностика. Этот процесс может занять несколько часов, после чего автомобиль становится предметом сделки купли-продажи. Если клиент соглашается на предложенные условия, он получает скидку на новый автомобиль, уменьшенную на стоимость старого.

Одним из главных преимуществ "трейд-ин" является удобство. Водителю не нужно самостоятельно заниматься продажей своего авто, проводить ремонт, размещать объявления в интернете или вести переговоры с потенциальными покупателями. Все эти задачи берет на себя дилер, что экономит время и силы клиента.

Однако существенные недостатки "трейд-ин" могут превратить эту выгоду в убыток. Одной из главных проблем является значительное занижение стоимости старого автомобиля. Дилеры часто оценивают его на 30% ниже рыночной цены, что существенно уменьшает реальную выгоду клиента. Скидка на новый автомобиль, предлагаемая в рамках "трейд-ин", часто не компенсирует этой разницы, что делает сделку менее выгодной.

Другой серьёзный минус — ограниченный выбор. Обратившись к официальному дилеру конкретного бренда, покупатель вынужден выбирать только из моделей, представленных у этого продавца. Это ограничивает возможности для тех, кто рассматривает альтернативные варианты, такие как покупка подержанного автомобиля другого класса за те же деньги.

Кроме того, система "трейд-ин" не всегда учитывает интересы покупателей, которые не хотят новый автомобиль. Многие предпочли бы за ту же сумму приобрести подержанный автомобиль более высокого класса, но эта опция в рамках программы "трейд-ин" не предусмотрена.

Работники отдела "трейд-ин" часто действуют как перекупщики, только под официальной вывеской. Они применяют методы, не всегда честные, чтобы убедить клиента в выгоде сделки. Также стоит учитывать, что для получения дополнительной скидки часто требуется согласие на установку навязанного дополнительного оборудования, оформление кредита или страховки, что может значительно увеличить конечную стоимость покупки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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