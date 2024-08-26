Вечные подвески: автомобили, которые выдержат российские дороги

Kia Rio и другие автомобили с надёжной подвеской по мнению эксперта

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Владелец автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов поделился своими наблюдениями о моделях автомобилей, подвеска которых заслуживает внимания за свою долговечность на российском рынке. Среди таких машин выделяется Kia Rio четвёртого поколения (с 2017 года), которую можно считать одной из самых надёжных.

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По словам эксперта, подвеска Kia Rio демонстрирует хорошую выносливость, хотя и не лишена слабых мест. На дистанции в 50 тысяч километров может потребоваться замена стоек стабилизатора, а к 80 тысячам километров могут возникнуть проблемы с ступичными подшипниками. Единственное серьёзное замечание — это нежные колесные шпильки, которые легко повредить при замене колёс.

Первое поколение Lada Vesta (2015–2022 гг.) также обладает прочной подвеской, но здесь также есть свои нюансы. Основные проблемы связаны с втулками и стойками стабилизатора, верхними опорами задних амортизаторов и сайлент-блоками. Однако долговечность этих элементов зависит от конкретного экземпляра автомобиля и комплектующих, которые использовались при сборке, поскольку модель модернизировалась на протяжении всего жизненного цикла.

Volkswagen Polo, выпущенный в период с 2010 по 2020 годы, тоже сталкивается с проблемами в подвеске. Как и у предыдущих моделей, слабое место — это стойки и втулки стабилизатора. Однако основной недостаток, по мнению Владимира Беспалова, заключается в конструкции задних ступичных подшипников, которые объединены со ступичным узлом. Эти узлы могут быстро выходить из строя, и их замена обходится дорого.

Renault Logan (2014–2022 гг.) заслуживает особого внимания за свою надёжность. Подвеска этой модели считается самой крепкой среди всех упомянутых автомобилей. Тем не менее, на плохих дорогах втулки переднего стабилизатора могут выйти из строя уже через 30-50 тысяч километров.

Владимир Беспалов подчёркивает, что долговечность подвески в значительной степени зависит не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог и стиля вождения владельца. При аккуратной эксплуатации и на качественных дорогах эти элементы могут служить значительно дольше.