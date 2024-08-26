Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия увеличила поставки пшеницы в Китай более чем в 5 раз
Родителям следует внимательно следить за весом детей в пубертатный период — нутрициолог
Как сделать ремонт во "вторичке" эффективно и без лишних трат
Тайны корсета: реально ли он помогает уменьшить талию?
Будни на ужин: рецепт приготовления вкусных и сочных отбивных
Атака объектов на Украине продолжалась 16 часов
Гречка с овощами: быстрый и полезный рецепт
Мошенники украли у туристки 3 тысячи долларов
Популярные спортсмены и блогеры сразятся между собой по универсальным правилам

Вечные подвески: автомобили, которые выдержат российские дороги

Kia Rio и другие автомобили с надёжной подвеской по мнению эксперта
2:36
Авто

Владелец автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов поделился своими наблюдениями о моделях автомобилей, подвеска которых заслуживает внимания за свою долговечность на российском рынке. Среди таких машин выделяется Kia Rio четвёртого поколения (с 2017 года), которую можно считать одной из самых надёжных.

Kia Rio и другие автомобили с надёжной подвеской по мнению эксперта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, подвеска Kia Rio демонстрирует хорошую выносливость, хотя и не лишена слабых мест. На дистанции в 50 тысяч километров может потребоваться замена стоек стабилизатора, а к 80 тысячам километров могут возникнуть проблемы с ступичными подшипниками. Единственное серьёзное замечание — это нежные колесные шпильки, которые легко повредить при замене колёс.

Первое поколение Lada Vesta (2015–2022 гг.) также обладает прочной подвеской, но здесь также есть свои нюансы. Основные проблемы связаны с втулками и стойками стабилизатора, верхними опорами задних амортизаторов и сайлент-блоками. Однако долговечность этих элементов зависит от конкретного экземпляра автомобиля и комплектующих, которые использовались при сборке, поскольку модель модернизировалась на протяжении всего жизненного цикла.

Volkswagen Polo, выпущенный в период с 2010 по 2020 годы, тоже сталкивается с проблемами в подвеске. Как и у предыдущих моделей, слабое место — это стойки и втулки стабилизатора. Однако основной недостаток, по мнению Владимира Беспалова, заключается в конструкции задних ступичных подшипников, которые объединены со ступичным узлом. Эти узлы могут быстро выходить из строя, и их замена обходится дорого.

Renault Logan (2014–2022 гг.) заслуживает особого внимания за свою надёжность. Подвеска этой модели считается самой крепкой среди всех упомянутых автомобилей. Тем не менее, на плохих дорогах втулки переднего стабилизатора могут выйти из строя уже через 30-50 тысяч километров.

Владимир Беспалов подчёркивает, что долговечность подвески в значительной степени зависит не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог и стиля вождения владельца. При аккуратной эксплуатации и на качественных дорогах эти элементы могут служить значительно дольше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Скручиваются листья смородины? Узнайте, как выявить и устранить причины
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Последние материалы
Мошенники украли у туристки 3 тысячи долларов
Популярные спортсмены и блогеры сразятся между собой по универсальным правилам
Эксперт по уходу за волосами советует не затягивать с мытьём головы.
Украинские долги приносят значительную прибыль западным инвесторам
Врач Зверев: восточный энцефалит лошадей способен спровоцировать поражение органов у людей
Как вкусно запечь кабачки
Эксперты рассказали, как избежать неприятностей из-за загранпаспорта
Что кошки любят больше всего: от сна до наблюдения за птицами
Исследование: цифровая зависимость сокращает жизнь
Розовое совершенство в вашем саду: правила посадки штамбовых растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.