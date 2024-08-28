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Ловушки вторичного рынка: как не купить авто с тёмным прошлым

Как проверить историю подержанного авто перед покупкой
3:42
Авто

Покупка подержанного автомобиля — это не только возможность сэкономить, но и риск столкнуться с множеством скрытых проблем. Прежде чем принять решение о покупке, важно тщательно изучить историю автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Портал njcar.ru выделил ключевые признаки, которые могут указывать на то, что от конкретного автомобиля лучше держаться подальше.

Как проверить историю подержанного авто перед покупкой
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

На вторичном рынке автолюбители часто ищут надёжные и бюджетные варианты, но среди них можно встретить автомобили с проблемным прошлым. Продавцы таких машин нередко скрывают важные дефекты, пытаясь выдать авто за гораздо более привлекательное, чем оно есть на самом деле.

Однако существуют методы, которые помогут выявить скрытые проблемы и понять, стоит ли связываться с конкретным предложением.

Не все проблемные автомобили попадают на рынок после аварий. Особую осторожность стоит проявить с машинами, которые были интенсивно эксплуатированы в короткие сроки. У таких автомобилей может быть скручен пробег, а скрытые дефекты могут выдать состояние технических узлов, уровень износа кузова и деталей салона. Опытный специалист сможет распознать эти признаки, что позволит избежать покупки некачественного авто.

При проверке истории автомобиля важно обратить внимание на записи в паспорте транспортного средства (ПТС). Если среди предыдущих владельцев значится юридическое лицо, которое владело машиной в течение двух лет или более, это может быть поводом для беспокойства. Возможно, автомобиль не использовался как выставочный образец, а подвергался интенсивной эксплуатации.

Для проверки информации о компании можно запросить у продавца фото ПТС и проверить данные на сайте Федеральной Налоговой Службы.

Автомобили, которые ранее использовались в такси, также часто оказываются на вторичном рынке. Эти машины подвергались круглосуточной эксплуатации, что приводит к быстрому износу. Обычно это автомобили в базовых комплектациях и белого цвета, такие как Kia Optima, Kia K5, Hyundai Sonata, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Renault Logan, Kia Rio и Ford Focus. Их эксплуатация в такси негативно сказывается на их состоянии, и они могут требовать значительных вложений в ремонт.

Кроме того, следует остерегаться автомобилей из корпоративных автопарков, которые использовались для служебных целей или в курьерских службах. Эти машины часто эксплуатировались без должного ухода, что приводит к ускоренному износу. Водители таких авто редко заботятся о состоянии транспортного средства, что может обернуться для нового владельца серьёзными проблемами.

Особое внимание стоит уделить автомобилям, которые могли быть повреждены в результате наводнения. Такие машины, так называемые "утопленники", могут скрывать серьёзные проблемы с проводкой и электроникой, которые почти невозможно устранить. Их внешний вид может быть обманчивым, но внутренние повреждения со временем могут проявиться.

Наконец, автомобили после ДТП часто встречаются на вторичном рынке. Повреждения кузова, даже если они были хорошо скрыты, могут привести к серьёзным проблемам в будущем. Квалифицированный специалист с современным оборудованием сможет выявить даже незначительные следы ремонта, что поможет избежать покупки проблемного автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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