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Спидометр против навигатора: правда о погрешностях скорости

Спидометр и GPS: почему они показывают разную скорость
2:50
Авто

Многие водители замечали, что показания спидометра автомобиля и навигатора на смартфоне могут значительно различаться. Это несоответствие особенно заметно на высоких скоростях, что вызывает вопросы у автовладельцев.

Спидометр и GPS: почему они показывают разную скорость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему такая разница является нормальным явлением и с чем она связана.

Спидометры, как и любые механические устройства, имеют свою погрешность. На низких скоростях эта ошибка незначительна и составляет всего 2-3 км/ч. Проверить это можно, сравнив показания спидометра с данными навигатора. Однако по мере увеличения скорости автомобиля растет и степень неточности показаний спидометра.

Например, при движении на скорости 90-100 км/ч разница между спидометром и GPS может составлять уже 5-7 км/ч. А на скоростях около 130 км/ч эта разница может достигать 10-12 км/ч.

Точность показаний спидометра зависит от множества факторов, и сделать его абсолютно точным невозможно. Важно понимать, что на законодательном уровне установлено, что спидометр должен показывать завышенные данные. Это делается для того, чтобы водители могли избежать случайных штрафов за превышение скорости.

Скорость автомобиля измеряется с помощью специализированных датчиков, которые находятся на оси привода переднего колеса или на вторичном валу трансмиссии, в зависимости от типа привода. Спидометр, датчики и привод работают как единая система, и каждая из этих составляющих может вносить небольшие погрешности.

В результате даже незначительные отклонения на каждом этапе измерений приводят к общей неточности показаний скорости на спидометре.

Дополнительные погрешности могут возникнуть, если на автомобиле установлены колеса нестандартного размера или если шины частично спущены. В таких случаях спидометр может показывать скорость, отличающуюся на несколько километров в час от реальной.

Даже современные электронные спидометры, которые заменили традиционные стрелочные, подвержены этим ошибкам, поскольку принцип работы системы остался прежним.

В отличие от спидометра, навигаторы на смартфоне работают на основе данных GPS. Они определяют скорость автомобиля, исходя из изменения его координат, получаемых от спутников, что делает их более точными в определении скорости.

Таким образом, расхождение между показаниями спидометра и навигатора объясняется различиями в принципе работы этих устройств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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