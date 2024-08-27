Проблемные АКПП: автомобили, которые требуют особого внимания

Рейтинг проблемных АКПП: какие автомобили попали в список

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В последние годы всё больше водителей предпочитают автомобили с автоматическими коробками передач (АКПП), поскольку они обеспечивают комфортное вождение. Однако автоматические трансмиссии гораздо сложнее по конструкции и часто менее долговечны по сравнению с механическими коробками.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Некоторые АКПП могут начать выходить из строя уже после 60 000–80 000 км пробега, тогда как другие могут прослужить более 200 000 км без серьёзных проблем, если они правильно обслуживаются.

Автомобильный журнал "За рулем" выделил пять автоматических трансмиссий, которые считаются особенно проблемными, и перечислил автомобили, оснащенные такими коробками передач.

AL4 (DP0) — эта трансмиссия, разработанная тремя французскими автопроизводителями, заслуженно занимает место в списке "самых ненадежных автоматических трансмиссий". Её можно встретить на бюджетных моделях Renault, таких как Logan, Duster, Sandero и Fluence, а также на некоторых моделях Citroen и Peugeot. Основные проблемы этой АКПП связаны с быстрым выходом из строя главного соленоида из-за перегрева, коротким сроком службы втулок вала и недолговечностью электронных компонентов. Большинство владельцев таких автомобилей сталкиваются с необходимостью ремонта уже после 80 000 км пробега.

6T30 — автоматическая трансмиссия от General Motors, разработанная для компактных переднеприводных автомобилей, оказалась недостаточно надёжной. Она была рассчитана на низкий крутящий момент до 200 Нм и не справлялась с высокими пиковыми нагрузками. Такие автомобили, как Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, Orlando, а также Opel Astra, Mokka, Zafira и Insignia, часто страдали от подгорания фрикционов и проблем с гидротрансформатором, первые признаки которых могут появляться уже на 40 000–60 000 км пробега.

Даже Aisin-Warner TF-80SC, устанавливаемая на модели Volvo и Opel, не избежала проблем. Этот "автомат" считался необслуживаемым, поэтому масло в нём постепенно теряло свои свойства, а неэффективный теплообменник способствовал перегреву. В результате проблемы начинались у многих автомобилей уже к 100 000 км пробега.

Jatco JR507E — старый японский пятиступенчатый "автомат", устанавливаемый на Nissan Pathfinder и Patrol до 2016 года, а также на модели Infiniti до 2010 года. Позже он использовался в моделях Hyundai и Kia под другими обозначениями. Эта коробка оказалась особенно чувствительной к агрессивной езде и перегреву, что часто приводило к поломке АКПП.

ZF 6HP26/28 — эта трансмиссия применялась на моделях BMW, Audi Q5, Range Rover и Jaguar до 2014 года и до сих пор используется на некоторых других автомобилях, включая Ford Ranger. Несмотря на хорошие характеристики и надёжность после модернизации в 2004 году, этот "автомат" на мощных автомобилях нередко выходил из строя из-за подгорания фрикционов, проблем с гидротрансформатором, соленоидом и масляным насосом.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.