Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что будет, если мыть голову не регулярно?
Экономист поддержал идею ЛДПР о повышении МРОТ
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от оспы обезьян
Зеленский: глава СБУ Малюк* и замглавы ОПУ Татаров убивали чеченцев в Киеве
Как гравитация влияет на сон: результаты эксперимента французских учёных
Зеленский отказался продлевать газовое соглашение с Россией
Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
Большинство россиян берёт в поездку 1 чемодан
Какие удобрения стоит применять на дачных участках, чтобы они были полезны

Проблемные АКПП: автомобили, которые требуют особого внимания

Рейтинг проблемных АКПП: какие автомобили попали в список
3:34
Авто

В последние годы всё больше водителей предпочитают автомобили с автоматическими коробками передач (АКПП), поскольку они обеспечивают комфортное вождение. Однако автоматические трансмиссии гораздо сложнее по конструкции и часто менее долговечны по сравнению с механическими коробками.

Рейтинг проблемных АКПП: какие автомобили попали в список
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Некоторые АКПП могут начать выходить из строя уже после 60 000–80 000 км пробега, тогда как другие могут прослужить более 200 000 км без серьёзных проблем, если они правильно обслуживаются.

Автомобильный журнал "За рулем" выделил пять автоматических трансмиссий, которые считаются особенно проблемными, и перечислил автомобили, оснащенные такими коробками передач.

AL4 (DP0) — эта трансмиссия, разработанная тремя французскими автопроизводителями, заслуженно занимает место в списке "самых ненадежных автоматических трансмиссий". Её можно встретить на бюджетных моделях Renault, таких как Logan, Duster, Sandero и Fluence, а также на некоторых моделях Citroen и Peugeot. Основные проблемы этой АКПП связаны с быстрым выходом из строя главного соленоида из-за перегрева, коротким сроком службы втулок вала и недолговечностью электронных компонентов. Большинство владельцев таких автомобилей сталкиваются с необходимостью ремонта уже после 80 000 км пробега.

6T30 — автоматическая трансмиссия от General Motors, разработанная для компактных переднеприводных автомобилей, оказалась недостаточно надёжной. Она была рассчитана на низкий крутящий момент до 200 Нм и не справлялась с высокими пиковыми нагрузками. Такие автомобили, как Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, Orlando, а также Opel Astra, Mokka, Zafira и Insignia, часто страдали от подгорания фрикционов и проблем с гидротрансформатором, первые признаки которых могут появляться уже на 40 000–60 000 км пробега.

Даже Aisin-Warner TF-80SC, устанавливаемая на модели Volvo и Opel, не избежала проблем. Этот "автомат" считался необслуживаемым, поэтому масло в нём постепенно теряло свои свойства, а неэффективный теплообменник способствовал перегреву. В результате проблемы начинались у многих автомобилей уже к 100 000 км пробега.

Jatco JR507E — старый японский пятиступенчатый "автомат", устанавливаемый на Nissan Pathfinder и Patrol до 2016 года, а также на модели Infiniti до 2010 года. Позже он использовался в моделях Hyundai и Kia под другими обозначениями. Эта коробка оказалась особенно чувствительной к агрессивной езде и перегреву, что часто приводило к поломке АКПП.

ZF 6HP26/28 — эта трансмиссия применялась на моделях BMW, Audi Q5, Range Rover и Jaguar до 2014 года и до сих пор используется на некоторых других автомобилях, включая Ford Ranger. Несмотря на хорошие характеристики и надёжность после модернизации в 2004 году, этот "автомат" на мощных автомобилях нередко выходил из строя из-за подгорания фрикционов, проблем с гидротрансформатором, соленоидом и масляным насосом.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
Зеленский: глава СБУ Малюк* и замглавы ОПУ Татаров убивали чеченцев в Киеве
Косметолог: "Жёлтый пилинг подходит для омоложения, лазерный убирает рубцы"
Как гравитация влияет на сон: результаты эксперимента французских учёных
Зеленский отказался продлевать газовое соглашение с Россией
Рейтинг проблемных АКПП: какие автомобили попали в список
Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
Беги от опасного солнца: как выбрать нужный тебе крем
Большинство россиян берёт в поездку 1 чемодан
Какие удобрения стоит применять на дачных участках, чтобы они были полезны
Эрика Андреева победила вторую ракетку Китая на US Open
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.