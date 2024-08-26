Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: цифровая зависимость сокращает жизнь
Розовое совершенство в вашем саду: правила посадки штамбовых растений
Путин: реальная зарплата в России увеличилась на 10,1% с начала года
Диетолог: чаем из пакетиков лучше не увлекаться — только в походе
От чего появляется раздражение после бриться?
Футболист Ламбурд получил условный срок за ДТП на самокате
Как быстро избавиться от отёков без косметики: простые лайфхаки  
В Железноводске появится плавучий кинотеатр
Экспорт российского угля в Китай сократился в 1,7 раза

Автомобили, которые никогда не подведут: рейтинг надёжности 2024

Японские авто заняли первые места в рейтинге надёжных машин
1:38
Авто

Аналитики из iSeeCars провели масштабное исследование, направленное на выявление самых надёжных автомобилей, которые редко подводят своих владельцев. В рамках исследования было проанализировано более 400 миллионов автомобилей начиная с 2013 года, и были определены модели, способные проехать свыше 400 тысяч километров без серьёзных поломок.

Японские авто заняли первые места в рейтинге надёжных машин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Японские автомобили заняли первые места в этом рейтинге. Лидером стал кроссовер Toyota Highlander с гибридной установкой, который имеет шанс в 25,9% преодолеть рубеж в 400 тысяч километров, что значительно выше среднего показателя в 8,6%. На втором месте расположился Honda Pilot с вероятностью в 17,5%, а замыкает тройку лидеров бензиновая версия Toyota Highlander с результатом в 15,7%. Honda CR-V и Nissan Pathfinder также продемонстрировали высокие показатели надёжности.

Кроме того, в список вошли и другие японские модели, такие как Mazda CX-9 и премиальный Acura MDX, которые также показали себя с лучшей стороны. Среди крупных внедорожников лидируют Toyota Tundra, Toyota Sequoia и Toyota 4Runner. Из американских моделей в список попали Chevrolet Suburban и Silverado, которые также показали отличные результаты по надёжности. Европейские автомобили в этом исследовании не были упомянуты.

Уточнения

Toyota Highlander — кроссовер концерна Toyota, построенный на платформе Toyota K. Представлен в апреле 2000 года на Нью-Йоркском автосалоне. Относится к классу SUV и в модельном ряду Toyota нацелен на аудиторию людей которые также рассматривают Toyota Land Cruiser Prado, Ford Explorer, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol. Toyota не могла использовать имя Highlander (в переводе означает Горец) в Австралии и Японии, поскольку она является торговой маркой Hyundai Terracan SUV. Поэтому в этих странах Тойота называет автомобиль Toyota Kluger (トヨタクルーガー Toyota Kurūgā). Название происходит от немецкого слова klüger, что означает умный или очень умный.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Лучшее упражнение для рук в зале
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Три самых преданных породы собак на свете
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Последние материалы
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья
Как быстро избавиться от отёков без косметики: простые лайфхаки  
В Железноводске появится плавучий кинотеатр
Экспорт российского угля в Китай сократился в 1,7 раза
Самолечение коронавируса опасно для окружающих — врач
Как сделать своего питомца счастливым: прогулки, команды и угощения
Эксперты об особенностях замены масла в дизельных двигателях
В Саудовской Аравии откроется крупнейший метрополитен в мире
Учёные из MIT объяснили сложность юридических текстов
Оппозиция обвиняет молдавские власти в блокировке газа из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.