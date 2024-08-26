Автомобили, которые никогда не подведут: рейтинг надёжности 2024

Японские авто заняли первые места в рейтинге надёжных машин

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики из iSeeCars провели масштабное исследование, направленное на выявление самых надёжных автомобилей, которые редко подводят своих владельцев. В рамках исследования было проанализировано более 400 миллионов автомобилей начиная с 2013 года, и были определены модели, способные проехать свыше 400 тысяч километров без серьёзных поломок.

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Японские автомобили заняли первые места в этом рейтинге. Лидером стал кроссовер Toyota Highlander с гибридной установкой, который имеет шанс в 25,9% преодолеть рубеж в 400 тысяч километров, что значительно выше среднего показателя в 8,6%. На втором месте расположился Honda Pilot с вероятностью в 17,5%, а замыкает тройку лидеров бензиновая версия Toyota Highlander с результатом в 15,7%. Honda CR-V и Nissan Pathfinder также продемонстрировали высокие показатели надёжности.

Кроме того, в список вошли и другие японские модели, такие как Mazda CX-9 и премиальный Acura MDX, которые также показали себя с лучшей стороны. Среди крупных внедорожников лидируют Toyota Tundra, Toyota Sequoia и Toyota 4Runner. Из американских моделей в список попали Chevrolet Suburban и Silverado, которые также показали отличные результаты по надёжности. Европейские автомобили в этом исследовании не были упомянуты.

Уточнения

Toyota Highlander — кроссовер концерна Toyota, построенный на платформе Toyota K. Представлен в апреле 2000 года на Нью-Йоркском автосалоне. Относится к классу SUV и в модельном ряду Toyota нацелен на аудиторию людей которые также рассматривают Toyota Land Cruiser Prado, Ford Explorer, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol. Toyota не могла использовать имя Highlander (в переводе означает Горец) в Австралии и Японии, поскольку она является торговой маркой Hyundai Terracan SUV. Поэтому в этих странах Тойота называет автомобиль Toyota Kluger (トヨタクルーガー Toyota Kurūgā). Название происходит от немецкого слова klüger, что означает умный или очень умный.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.