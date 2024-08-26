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Как правильно следовать рекомендациям производителя по замене масла

Эксперты об особенностях замены масла в дизельных двигателях
2:06
Авто

Наиболее надежный источник информации о частоте замены масла — это руководство по эксплуатации вашего автомобиля. В нем производитель указывает рекомендуемый интервал замены, который зависит от модели, двигателя и других технических характеристик. Обычно этот интервал варьируется от 10 000 до 30 000 километров.

Эксперты об особенностях замены масла в дизельных двигателях
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Стоит учитывать, что данные рекомендации актуальны для стандартных условий эксплуатации.

Когда менять масло

Даже если ваш автомобиль используется редко и не достигает стандартных показателей пробега для замены масла, важно следовать установленным временным интервалам. Со временем масло теряет свои смазывающие свойства, особенно при частых коротких поездках, когда оно не успевает нагреться до рабочей температуры.

Особенности замены масла в газовых и дизельных двигателях

В двигателях на газе (LPG) температура сгорания выше, чем в бензиновых, поэтому масло следует менять каждые 5 000 километров. Для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами интервал замены составляет 7-10 тысяч километров. Масло также необходимо менять после регенерации фильтра твердых частиц, так как остатки топлива могут ухудшить его качество.

Замена масла в новых автомобилях

Владельцам новых автомобилей следует обратить внимание на первый пробег в 1000-2000 километров, избегая резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Раньше было принято менять масло после первых 1000 километров из-за возможных загрязнений во время производства. Однако сейчас рекомендуется ориентироваться на руководство производителя и учитывать ваш стиль вождения.

Стоимость замены масла

Стоимость замены масла относительно невысока, особенно если учитывать возможный ущерб, который может быть нанесен двигателю при несвоевременной замене. В среднем замена масла стоит около 1000 рублей плюс стоимость самого масла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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