Германия готовит революцию: за 20 лет бензин и дизель должны исчезнуть с заправок

Новая эра на заправках: Германия готовится к отказу от бензина и дизеля

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

С 2045 года в Германии планируется запретить продажу традиционных видов топлива на автозаправках для защиты климата, заявили в Союзе автомобильной промышленности Германии, объединяющем практически все ключевые компании отрасли. Однако немецкие автопроизводители не планируют отказываться от двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а напротив — видят в этом возможность для их дальнейшего развития.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предполагается, что вместо ископаемого топлива будут использоваться синтетические альтернативы, созданные на основе улавливаемого из атмосферы CO2 и водорода, получаемого из воды. Производители уверены, что сочетание ДВС и электротоплива по уровню экологичности не уступает электромобилям и может стать конкурентоспособным решением в борьбе за устойчивое будущее.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).