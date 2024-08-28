Топ-8 автомобилей за 1,5 млн рублей: вы не поверите, что можно найти за такие деньги

Секреты автоподбора: лучшие модели за 1,5 млн рублей, которые ещё можно купить

Компания "Авилон" выделила восемь моделей автомобилей, которые можно купить на вторичном рынке за 1,5 млн рублей. Среди них — Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и кроссоверы Renault Duster. Однако, по мнению экспертов, покупатели таких автомобилей должны быть готовы к их дефектам.

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Средняя цена на подержанные автомобили в России составляет примерно 1,5 млн рублей. При выборе авто в этом бюджете важно убедиться, что оно не использовалось в такси, а его пробег подтверждается официальным сервисным обслуживанием, советует Роман Титов, заместитель генерального директора автомобильной группы "Авилон".

Доступные иномарки и отечественные автомобили



За 1,5 млн рублей можно найти достойные варианты среди автомобилей отечественного производства, таких как Lada Vesta или XRay, а также среди моделей от корейских брендов Hyundai и Kia. Помимо этого, можно рассмотреть японские автомобили, например, Nissan Note и Almera, или Volkswagen Polo и Jetta, перечисляет Титов. Эти модели имеют доступные запчасти и обслуживание.

Однако стоит учитывать возраст машин: зарубежные модели будут минимум шестилетними, тогда как отечественные — от четырёх лет. Что касается кроссоверов и внедорожников, то в этой ценовой категории их состояние будет хуже из-за возраста и пробега, говорит Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний "Автодом" и "Автоспеццентр".

В премиум-сегменте автомобили за 1,5 млн рублей будут не моложе 15 лет. В то же время корейские модели можно найти с возрастом до трех лет, добавляет он.

Автоподборщики рекомендуют в этом бюджете ориентироваться на седаны и хэтчбеки корейских брендов, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio, а также Volkswagen Polo российской сборки. Сергей Ломонов, эксперт по автоподбору, отмечает, что такие автомобили 2017-2019 годов с пробегом до 100 тысяч км и автоматической коробкой передач — надёжный и экономичный выбор.

Ломонов также предупреждает о возможных сложностях с Renault Logan и Sandero из-за проблем с французскими автоматическими коробками передач и сложностью обслуживания, например, промывка радиатора требует значительной разборки автомобиля.

Компромиссы и советы



Если рассматривать кроссоверы, то за 1,5 млн рублей можно найти Renault Duster с пробегом до 100 тысяч км или Nissan Qashqai 2012-2013 годов с пробегом до 150 тысяч км. Но при выборе Qashqai нужно быть готовым к проблемам с вариатором, которые могут потребовать вложений до 200 тысяч рублей.

Поиск подходящего авто в этом бюджете может занять от двух недель до двух месяцев, в зависимости от требований покупателя. Некоторые автолюбители стремятся найти автомобиль без аварий и в хорошем состоянии, но такие поиски могут длиться долго, и результат не всегда оправдывает ожидания.

Эксперты советуют отдавать предпочтение автомобилям с классическим автоматом и атмосферным двигателем, избегая турбированных моторов и роботизированных коробок передач. Например, среди Volkswagen Polo и Skoda Rapid можно найти варианты с турбированными двигателями, но их стоит рассматривать только при небольшом пробеге — до 50 тысяч км.

В пределах 1,5 млн рублей также можно найти японские автомобили, такие как Mazda 3 или Honda Civic, с пробегом 100-150 тысяч км. Хотя такие модели становятся редкостью, они остаются надежными и простыми в обслуживании.

Автоподборщики заключают, что наибольшей популярностью в этой ценовой категории пользуются модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Однако если ранее их можно было купить за 1 млн рублей, то сейчас эти автомобили уже стоят полтора миллиона.

При ограниченном бюджете эксперты не рекомендуют рассматривать премиальные марки вроде BMW, Mercedes-Benz или Audi. Эти автомобили, вероятно, будут с пробегом более 200 тысяч км и в плохом состоянии, что потребует значительных вложений.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180.Представляет собой пятое поколение легковых автомобилей LADA. Самый продаваемый автомобиль в России в 2018 и 2021 годах.