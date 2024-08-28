Топ-8 автомобилей за 1,5 млн рублей: вы не поверите, что можно найти за такие деньги

Компания "Авилон" выделила восемь моделей автомобилей, которые можно купить на вторичном рынке за 1,5 млн рублей. Среди них — Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и кроссоверы Renault Duster. Однако, по мнению экспертов, покупатели таких автомобилей должны быть готовы к их дефектам.
Средняя цена на подержанные автомобили в России составляет примерно 1,5 млн рублей. При выборе авто в этом бюджете важно убедиться, что оно не использовалось в такси, а его пробег подтверждается официальным сервисным обслуживанием, советует Роман Титов, заместитель генерального директора автомобильной группы "Авилон".
За 1,5 млн рублей можно найти достойные варианты среди автомобилей отечественного производства, таких как Lada Vesta или XRay, а также среди моделей от корейских брендов Hyundai и Kia. Помимо этого, можно рассмотреть японские автомобили, например, Nissan Note и Almera, или Volkswagen Polo и Jetta, перечисляет Титов. Эти модели имеют доступные запчасти и обслуживание.
Однако стоит учитывать возраст машин: зарубежные модели будут минимум шестилетними, тогда как отечественные — от четырёх лет. Что касается кроссоверов и внедорожников, то в этой ценовой категории их состояние будет хуже из-за возраста и пробега, говорит Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний "Автодом" и "Автоспеццентр".
В премиум-сегменте автомобили за 1,5 млн рублей будут не моложе 15 лет. В то же время корейские модели можно найти с возрастом до трех лет, добавляет он.
Автоподборщики рекомендуют в этом бюджете ориентироваться на седаны и хэтчбеки корейских брендов, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio, а также Volkswagen Polo российской сборки. Сергей Ломонов, эксперт по автоподбору, отмечает, что такие автомобили 2017-2019 годов с пробегом до 100 тысяч км и автоматической коробкой передач — надёжный и экономичный выбор.
Ломонов также предупреждает о возможных сложностях с Renault Logan и Sandero из-за проблем с французскими автоматическими коробками передач и сложностью обслуживания, например, промывка радиатора требует значительной разборки автомобиля.
Если рассматривать кроссоверы, то за 1,5 млн рублей можно найти Renault Duster с пробегом до 100 тысяч км или Nissan Qashqai 2012-2013 годов с пробегом до 150 тысяч км. Но при выборе Qashqai нужно быть готовым к проблемам с вариатором, которые могут потребовать вложений до 200 тысяч рублей.
Поиск подходящего авто в этом бюджете может занять от двух недель до двух месяцев, в зависимости от требований покупателя. Некоторые автолюбители стремятся найти автомобиль без аварий и в хорошем состоянии, но такие поиски могут длиться долго, и результат не всегда оправдывает ожидания.
Эксперты советуют отдавать предпочтение автомобилям с классическим автоматом и атмосферным двигателем, избегая турбированных моторов и роботизированных коробок передач. Например, среди Volkswagen Polo и Skoda Rapid можно найти варианты с турбированными двигателями, но их стоит рассматривать только при небольшом пробеге — до 50 тысяч км.
В пределах 1,5 млн рублей также можно найти японские автомобили, такие как Mazda 3 или Honda Civic, с пробегом 100-150 тысяч км. Хотя такие модели становятся редкостью, они остаются надежными и простыми в обслуживании.
Автоподборщики заключают, что наибольшей популярностью в этой ценовой категории пользуются модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Однако если ранее их можно было купить за 1 млн рублей, то сейчас эти автомобили уже стоят полтора миллиона.
При ограниченном бюджете эксперты не рекомендуют рассматривать премиальные марки вроде BMW, Mercedes-Benz или Audi. Эти автомобили, вероятно, будут с пробегом более 200 тысяч км и в плохом состоянии, что потребует значительных вложений.
Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180.Представляет собой пятое поколение легковых автомобилей LADA. Самый продаваемый автомобиль в России в 2018 и 2021 годах.
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