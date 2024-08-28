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Выгодно ли покупать китайские двигатели: автовладельцы предупреждают о серьёзных рисках

Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
2:35
Авто

В последние месяцы владельцы подержанных корейских и японских автомобилей часто сталкиваются с ситуацией, которая на первый взгляд казалась отличным решением их дорогостоящих проблем с двигателем. С резким подорожанием новых автомобилей, которые стали практически недоступными для большинства россиян, даже базовые отечественные модели сильно выросли в цене.

Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
Фото: Wikipedia by Chris1287, PDM

Это привело к тому, что средний возраст машин на российских дорогах достиг приблизительно 15 лет.

Почему новые китайские двигатели для старых авто могут оказаться не особо выгодным вариантом?

При такой продолжительной эксплуатации ключевые узлы автомобиля, в особенности двигатели, часто изнашиваются. Одной из частых проблем является повышенный расход масла, что нередко требует капитального ремонта. В связи с высокой стоимостью оригинальных запчастей, которые могут превышать шестизначные суммы, многие автомобилисты ищут более доступные способы ремонта.

В 2023 году появилась, на первый взгляд, удачная альтернатива: новые двигатели для популярных старых моделей начали активно предлагаться на рынках и в объявлениях. Эти китайские моторы были разработаны как прямые аналоги оригинальных двигателей японских и корейских машин начала 2000-х годов. Установка обещала быть простой, так как моторы подходили к стандартным креплениям без необходимости модификации. К тому же их цена оказалась вдвое ниже стоимости капитального ремонта.

Однако ожидания не оправдались. Как отмечает технический эксперт сервиса "Хонда Ровер Мини" Максим Затимов, такие двигатели не соответствуют требованиям надёжности. Поступающие через Беларусь из ОАЭ, они зачастую продаются с минимальной или вообще отсутствующей гарантией — иногда только на момент первого запуска.

Сообщается о многочисленных дефектах, включая прогорание поршней уже после 20 000 километров пробега, поломки поршневых колец, износ подшипников и неисправности клапанов. Качество таких моторов оценивается как крайне низкое.

Ремонт двигателя требует использования качественных деталей и профессиональных специалистов. Попытки сэкономить за счет ненадёжных китайских двигателей или подержанных запчастей в конечном итоге могут привести к ещё большим расходам, сводя на нет всю первоначальную экономию.

Уточнения

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение. Наиболее распространённым типом автомобильного двигателя является поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Этот двигатель может быть карбюраторным или инжекторным.

Автомобильная промышленность Китая (КНР) имеет длинную историю. Первый китайский автомобиль был сделан в 1931 году, но днём рождения китайской автоиндустрии принято считать 15 июня 1953 года, когда в Чанчуне заработал «Автомобильный завод № 1». Новую жизнь китайский автопром обрёл с начала политики реформ и открытости, благодаря которой иностранные автопроизводители смогли начать инвестировать в производство автомобилей в Китае. С начала 1990-х годов автопромышленность Китая развивается очень высокими темпами.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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