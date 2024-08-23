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Российская семья чуть не лишилась квартиры из-за игрушечного автомобиля

Детский электромобиль загорелся и вызвал пожар в многоэтажке
1:09
Авто

В поселке Первомайский Забайкальского края произошел пожар из-за загоревшегося детского электромобиля, что чуть не привело к утрате квартиры одной из семей, сообщает Lenta.

Детский электромобиль загорелся и вызвал пожар в многоэтажке
Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области is licensed under public domain

Инцидент случился в квартире многоквартирного дома. В момент происшествия хозяев не было дома, а дым заметили соседи, которые сразу вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил жилое помещение.

Пожар, распространившийся на площади 20 квадратных метров, был потушен шестью специалистами и двумя единицами техники.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в детском электромобиле, который оставили на зарядке. Спасатели напомнили гражданам об опасности использования зарядных устройств с повреждениями, необходимости отключать устройства после полной зарядки и не оставлять их без присмотра.

Ранее россиян также предупреждали о рисках зарядки автомобильных аккумуляторов дома, так как это может быть опасно для здоровья и жизни из-за выделения токсичных и пожароопасных газов, таких как хлористый водород и сернистый газ.

Уточнения

Инцидент (лат. incidentis — "случающийся") — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.

Коро́ткое замыка́ние — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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