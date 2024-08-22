Импорт электромобилей из Китая в Европу сократился почти вдвое

"Карательные" пошлины ЕС против китайских электромобилей уже дают эффект

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По данным исследовательской компании Dataforce, импорт электромобилей из Китая в Европу в июле упал на 45 процентов, сообщает AutoBild.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, CC BY-SA 4.0

Dataforce объясняет этот поразительно сильный спад несколькими причинами: очевидно, многие производители в последнюю минуту пытались перенести импорт на июнь, чтобы избежать пошлин до 36,3 процента. До 5 июля все еще действовали импортные пошлины в размере десяти процентов, которые оставались неизменными в течение многих лет.

В Германии рыночная доля китайских брендов в регистрации новых электромобилей упала на пять процентов — с 13 процентов в июне до 8 процентов в июле. Во Франции доля рынка китайских электромобилей в новых регистрациях понизилась с восьми до пяти процентов. Однако в Великобритании, которая больше не является частью ЕС, они выросли.

Уточнения

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор). К электромобилям часто относят заряжаемые (подзаряжаемые, PHEV) гибридные автомобили.

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства. Пошлина является одним из источников дохода государственного бюджета. К пошлинам относятся, в частности, регистрационные и гербовые сборы, судебные пошлины и так далее. С провозимых через границу государства товаров взимаются таможенные пошлины. Некоторые виды и типы товара и их количество могут производиться и провозиться беспошлинно.