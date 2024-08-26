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Скрытые ловушки трейд-ин: почему не стоит обменивать старый автомобиль на новый

Перекупщик предупреждает: почему трейд-ин не всегда выгоден для покупателя
1:09
Авто

Дилерские центры начали активно предлагать схему трейд-ин, позволяющую сдать старый автомобиль в счет скидки на новый. В результате многие автовладельцы стали использовать эту практику. Однако перекупщик перечислил недостатки такой схемы и объяснил, почему она не всегда выгодна при покупке нового автомобиля.

Перекупщик предупреждает: почему трейд-ин не всегда выгоден для покупателя
Фото: openverse by mercedes818, CC BY 2.0

Во-первых, владелец теряет в финансовом плане, так как автомобиль часто оценивается значительно ниже рыночной стоимости — иногда на 40%. Эта разница, как правило, не компенсируется.

Во-вторых, выбор для покупателя становится ограниченным. Сданный автомобиль может быть учтен только при покупке моделей, представленных в салоне, и его нельзя использовать для приобретения подержанного автомобиля, что могло бы позволить сэкономить.

Сотрудники дилерских центров, по сути, действуют как перекупщики и могут применять различные методы убеждения, которые не всегда честны. К тому же при покупке новой машины часто навязываются дополнительные опции, которые могут оказаться ненужными, что ведет к дополнительным расходам.

Уточнения

Программа утилизации автомобилей — федеральная программа в России, дающая возможность владельцам старых автомобилей сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового автомобиля. Эта программа призвана активизировать процесс смены старых автомобилей новыми, тем самым поддержать автомобильную промышленность России, повысить безопасность дорожного движения и улучшить экологическую обстановку. Также в рамках данной программы финансируется создание системы утилизации автомобилей. Программа первоначально действовала с 1 января по 31 декабря 2010 года, а затем была продлена до 31 декабря 2011 года. В связи с ускоряющимся снижением автомобильного рынка России, программа была возобновлена в сентябре 2014 года.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. Основное назначение автомобиля заключается в совершении транспортной работы. Автомобильный транспорт в промышленно развитых странах занимает ведущее место по сравнению с другими видами транспорта по объёму перевозок пассажиров. Современный автомобиль состоит из 15—20 тысяч деталей, из которых 150—300 являются наиболее важными и требующими наибольших затрат в эксплуатации и обслуживании. Понятие включает: легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, бронетранспортёр, но не включает сельскохозяйственный трактор и мотоцикл.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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