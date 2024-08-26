Новый Hyundai i10 2024: что делает его лидером среди городских авто

Преимущества и недостатки обновлённого Hyundai i10: что стоит знать

3:01 Your browser does not support the audio element. Авто

В конце зимы была официально представлена обновленная версия Hyundai i10. Несмотря на значительные изменения, корейская модель сохранила свою доступность. Автомобиль оснащен литровым двигателем, который обеспечивает достаточную мощность для городской езды. В целом, европейские водители положительно оценивают возможности, предоставляемые этим компактным автомобилем.

Hyundai i10 — это компактный и практичный автомобиль с округлым дизайном, который отлично управляется и предлагает хорошее соотношение цены и качества. Для лучшего опыта вождения рекомендуется выбирать версию с 1,2-литровым бензиновым двигателем, а не 1,0-литровым базовым мотором.

Хотя 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель хорошо справляется с городскими поездками, на трассах его мощность может оказаться недостаточной, и пятиступенчатая механическая коробка передач может казаться жесткой. С автоматической коробкой передач разгон будет еще более медленным.

Hyundai i10, будучи городским автомобилем, лучше всего проявляет себя на коротких дистанциях. Его начальный 1,0-литровый двигатель мощностью 78 л. с. демонстрирует хорошую тягу на низких оборотах, но версия N Line оказалась самой быстрой на тест-драйве.

Несмотря на небольшие размеры, i10 отличается высоким комфортом. Даже на больших 16-дюймовых колесах автомобиль справляется с дорожными неровностями и не дрожит на выбоинах.

Hyundai i10 выделяется среди бюджетных автомобилей благодаря своему малому радиусу поворота и легкому рулевому управлению, что делает его идеальным для городской езды. Однако на высоких скоростях рулевое управление становится тяжелее, что позволяет более точно контролировать автомобиль.

Подвеска Hyundai i10 также заслуживает внимания: она хорошо справляется с неровностями дороги, несмотря на низкий клиренс. Начальный 1,0-литровый двигатель работает удивительно плавно и тихо по сравнению с конкурентами, но 1,2-литровый двигатель — еще более тихий и комфортный.

Механическая коробка передач отличается легкостью и точностью, в то время как автоматическая коробка может показаться вялой при переключении передач. Положение водителя в i10 очень удобное для бюджетного автомобиля, с хорошим расположением органов управления и достаточным пространством для ног.

Hyundai i10, по отзывам, является отличным бюджетным автомобилем для городской эксплуатации, хотя на трассе его преимущества снижаются. По многим параметрам корейская модель превосходит своих конкурентов.

Уточнения

Hyundai Motor Company, «Хёндэ мо́тор ко́мпани», кор. 현대자동차 주식회사?, 現代自動車株式會社?) — южнокорейская автомобилестроительная компания. Крупнейший автопроизводитель в стране и один из крупнейших в мире. Кроме автомобилей производит поезда, военную технику, промышленное оборудование и оказывает финансовые услуги. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Входит в конгломерат Hyundai Motor Group, созданный в 2000 году. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Hyundai Motor заняла 147-е место.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. Основное назначение автомобиля заключается в совершении транспортной работы. Автомобильный транспорт в промышленно развитых странах занимает ведущее место по сравнению с другими видами транспорта по объёму перевозок пассажиров. Современный автомобиль состоит из 15—20 тысяч деталей, из которых 150—300 являются наиболее важными и требующими наибольших затрат в эксплуатации и обслуживании. Понятие включает: легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, бронетранспортёр, но не включает сельскохозяйственный трактор и мотоцикл. Механическое транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов. Этот термин охватывает троллейбусы, то есть нерельсовые транспортные средства, соединённые с электрическим проводом; он не охватывает такие транспортные средства, как сельскохозяйственные тракторы, использование которых для перевозки людей или грузов является лишь вспомогательной функцией. Любое механическое самоходное транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов; этот термин не включает сельскохозяйственные тракторы.