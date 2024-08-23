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Секреты энергии для водителя: 7 приёмов, чтобы не заснуть в долгой поездке

Делимся советами для бодрости водителя
1:55
Авто

Долгие поездки за рулём могут быть утомительными и даже опасными, если водитель начинает клевать носом. Чтобы сохранять бодрость и концентрацию во время долгой дороги, используйте эти эффективные приёмы.

Делимся советами для бодрости водителя
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

1. Сделайте остановку, а после разминку

Периодически останавливайтесь, выходите из машины и делайте легкую физическую зарядку. Походите, сделайте несколько упражнений для рук, спины и ног. Это поможет улучшить кровообращение и взбодриться.

2. Перекусите чем-нибудь бодрящим

Хороший вариант - энергетические батончики, фрукты или орехи. Также можно выпить кофе, чай или другой тонизирующий напиток. Но злоупотреблять кофеином не стоит, иначе потом будет сложный "спад".

3. Включите громкую музыку

Хороший способ взбодриться - слушать ритмичную, энергичную музыку. Переключитесь на любимый плейлист и включите звук на максимальную громкость. Подпевайте или простукивайте ритм.

4. Открывайте окно, дышите свежим воздухом

Проветривайте салон, вдыхайте свежий воздух. Это активизирует дыхание и поможет чувствовать себя бодрее. Можно также делать глубокие дыхательные упражнения.

5. Меняйте положение сидения

Регулярно меняйте наклон спинки и высоту сиденья. Это предотвращает затекание и онемение мышц.

6. Общайтесь с пассажиром

Если вы едете не один, время от времени заводите разговор с попутчиком. Обсуждение разных тем поможет взбодриться.

7. Делайте гимнастику для глаз

Устраивайте короткие перерывы, чтобы выполнять простые упражнения для глаз. Это снимет напряжение и улучшит концентрацию.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие). Кроме того, «водителем» называют человека, который учит вождению, находясь непосредственно в транспортном средстве. Изредка «водителем» называют и пилота самолёта.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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