Секреты энергии для водителя: 7 приёмов, чтобы не заснуть в долгой поездке

Долгие поездки за рулём могут быть утомительными и даже опасными, если водитель начинает клевать носом. Чтобы сохранять бодрость и концентрацию во время долгой дороги, используйте эти эффективные приёмы.
Периодически останавливайтесь, выходите из машины и делайте легкую физическую зарядку. Походите, сделайте несколько упражнений для рук, спины и ног. Это поможет улучшить кровообращение и взбодриться.
Хороший вариант - энергетические батончики, фрукты или орехи. Также можно выпить кофе, чай или другой тонизирующий напиток. Но злоупотреблять кофеином не стоит, иначе потом будет сложный "спад".
Хороший способ взбодриться - слушать ритмичную, энергичную музыку. Переключитесь на любимый плейлист и включите звук на максимальную громкость. Подпевайте или простукивайте ритм.
Проветривайте салон, вдыхайте свежий воздух. Это активизирует дыхание и поможет чувствовать себя бодрее. Можно также делать глубокие дыхательные упражнения.
Регулярно меняйте наклон спинки и высоту сиденья. Это предотвращает затекание и онемение мышц.
Если вы едете не один, время от времени заводите разговор с попутчиком. Обсуждение разных тем поможет взбодриться.
Устраивайте короткие перерывы, чтобы выполнять простые упражнения для глаз. Это снимет напряжение и улучшит концентрацию.
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие). Кроме того, «водителем» называют человека, который учит вождению, находясь непосредственно в транспортном средстве. Изредка «водителем» называют и пилота самолёта.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.