"Сами пилят сук": таксистов в России могут обязать регистрировать машины и вставать на налоговый учёт

Автоэксперт Сажин: если такси не войдут в правовое поле, их ждёт участь маршруток

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Если перевозчики такси не начнут работать в правовом поле, их вскоре ждёт участь маршруток, рассказал Общественной Службе Новостей автоэксперт Владимир Сажин, комментируя произошедший 19 августа конфликт активистов с водителями такси на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Напомним, что вечером в понедельник в Северной столице произошла стычка между группой активистов и несколькими таксистами, в ходе которой водители такси обратились в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали нескольких активистов. Полиция оценила произошедшее как бизнес-конфликт, вызванный конкуренцией за клиентов на рынке такси.

«На мой взгляд, бизнес сам пилит сук, на котором сидит. Но стоит отметить, что сегодня все меры по ужесточению контроля над такси возникли не на ровном месте. И если перевозчики не начнут работать в правовом поле, то их постигнет участь маршруток», — отметил Сажин.

По его словам, в недалёкой перспективе водителей такси обяжут регистрировать машину и вставать на налоговый учёт в регионе, где они работают, а значит, платить транспортный и другие налоги.

«Что касается Санкт-Петербурга, то не исключено, что все таксисты на момент проверки станут туристами, но в этом случае они вынуждены будут заплатить туристический сбор или штраф за его неуплату. А проверить дату въезда в регион труда не составит», — подчеркнул эксперт.

Сажин напомнил, что такси в России всегда было недешёвой услугой, поэтому его нельзя считать альтернативой общественному транспорту. За комфорт нужно платить, констатировал он.

Автоэксперт прогнозирует, что в случае спроса на услуги такси бизнес будет развиваться и, соответственно, увеличится количество арендного транспорта. По мнению Сажина, налоги от деятельности такси должны оставаться в регионе, где перевозчик оказывает услуги, так как дороги везде "убиваются" одинаково.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств. В России транспортный налог относится к региональным налогам. Величину налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство определяет объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок.

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.