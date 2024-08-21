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От 300 тысяч до 2,7 миллионов: как изменится утилизационный сбор на автомобили в России

Стремительный рост утильсбора толкает россиян на срочную покупку машин
2:57
Авто

Согласно предварительному проекту Минпромторга, в ближайшие годы планируется существенно увеличить утилизационный сбор на импортные автомобили в России, сообщает tmn. aif.ru. Данная информация уже вызвала ажиотаж на рынке, побуждая многих покупателей спешить с приобретением машин до роста цен.

Стремительный рост утильсбора толкает россиян на срочную покупку машин
Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM

Так, сбор на легковые авто с двигателями объёмом 1-2 литра может вырасти с нынешних 300-600 рублей до 556 тысяч рублей в 2024 году, а к 2025 году — до 667 тысяч рублей. Для машин с двигателями 2-3 литра утильсбор предлагается установить в размере 1,56 млн рублей в 2024-м и 1,88 млн рублей к 2025 году.

На автомобили с двигателями 3-3,5 литра сбор увеличится до 1,79 млн рублей в 2024 году и до 2,15 млн рублей в 2025-м. А для авто с движками более 3,5 литра утилизационный сбор составит 2,28 млн рублей в 2024 году и 2,74 млн рублей в 2025-м.

Эксперты отмечают, что столь значительное повышение утильсбора неизбежно скажется на ценах на новые автомобили в России, которые и без того находятся на высоком уровне. Генеральный директор компании "Дина" Иван Михайлов прогнозирует, что машины станут менее доступными для большинства покупателей.

Тем не менее, несмотря на дальнейший рост цен, спрос на новые автомобили, по мнению специалиста, продолжит увеличиваться. По его данным, за 7 месяцев 2023 года продано на 70% больше машин, чем за тот же период годом ранее. При этом средняя цена нового китайского автомобиля в России выросла на 150 тысяч рублей.

Однако повышение стоимости может привести к некоторым негативным последствиям для рынка. Ряд моделей может "перешагнуть" психологически приемлемый ценовой барьер, переместившись в более высокий ценовый сегмент, что ухудшит их соотношение цены и качества для потребителей.

Эксперт прогнозирует, что производители будут вынуждены сокращать модельные линейки, концентрируясь на самых популярных автомобилях. При этом они постараются смягчить влияние роста утильсбора специальными предложениями для покупателей.

В заключение Иван Михайлов советует не откладывать приобретение нового автомобиля, так как в ближайшие годы предпосылок для снижения цен на машины не ожидается.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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