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Как горячие пирожки: выяснилось, какие автомобили продаются быстрее всех на новом и вторичном рынке

Исследование: на рынке новых авто быстрее всех продаётся Haval Jolion
2:28
Авто

Эксперты Авто. ру проанализировали объявления о продаже новых и подержанных автомобилей, размещенные с января по июль, чтобы определить, какие модели находят покупателей быстрее всего. Результатами исследования делятся "Вести Подмосковья".

Исследование: на рынке новых авто быстрее всех продаётся Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0

Средняя цена автомобилей массового сегмента составляет немного более 900 тысяч рублей, а машины премиальных марок стоят в среднем 2,3 миллиона рублей. В бюджетном сегменте наибольшей популярностью пользуется Chevrolet Cruze первого поколения, который продается в среднем за 30 дней по цене 770 тысяч рублей. Далее следуют Lada 2114 (31 день за 269 тысяч рублей), Lada Granta (32 дня за 458 тысяч рублей), хэтчбек Daewoo Matiz (чуть более 32 дней за 251 тысячу рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (около 32 дней за 1,4 миллиона рублей).

Автомобили премиум-класса, которым более десяти лет, продаются медленнее, так как покупатели дольше раздумывают перед покупкой. В этой категории лидирует BMW 3-й серии в кузове F30, которая продается в среднем за 42 дня по цене 1,9 миллиона рублей. Следом идут Mercedes-Benz E-Class W212 (2,3 миллиона рублей), Volkswagen Touareg второго поколения (2,4 миллиона рублей), Mercedes-Benz C-Class W204 FL (1,7 млн рублей) и Audi A6 поколения С7 (1,8 млн). Среднее время продажи этих моделей — 44-47 дней.

Быстрее других продаются новые машины в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн рублей. Лидирует в нём Haval Jolion — из дилерского центра автомобиль забирают в течение 15 дней. Серебро у Solaris HS (18 дней), бронза — у Belgee X50 (21 день). За ними следуют Chery Tiggo 4 Pro (25 дней) и Haval M6 (28 дней).

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Прода́жа — бизнес-понятие, описывающее практически любую коммерческую деятельность, бизнес вообще. Продажа чаще всего является завершающим этапом бизнес-цикла коммерческого предприятия. Употребляется всегда только в единственном числе. Продажа — обмен товара или услуги на деньги, подтвержденный чеком продажи, актом выполненных работ, накладной передачи товара (в последних двух случаях денежное движение фиксируется отдельным документом).

Покупка — это процесс, который бизнес или организация использует для приобретения товаров или услуг для достижения своих целей.

Автомобильный рынок — это скопление факторов экономических отношений, благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты. Также, под «автомобильным рынком» в народе подразумевается какое-либо территориально ограниченное пространство, предназначенное для торговли, в основном физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, готовыми автомобилями и запасными частями к ним. В этом смысле часто употребляют слово «Авторынок».

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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