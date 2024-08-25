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Названы автомобили с самыми надежными вариаторами

Автоэксперт Антюфьев перечислил пять кроссоверов с надежными вариаторами
1:22
Авто

Вариаторы, устанавливаемые на кроссоверы таких марок, как Honda, Subaru, Toyota, Nissan и Mitsubishi, известны своей высокой надежностью, сообщил Валерий Антюфьев, руководитель отдела оценки колесной техники группы компаний "Альфа-Лизинг".

Автоэксперт Антюфьев перечислил пять кроссоверов с надежными вариаторами
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Антюфьев отметил, что одним из самых долговечных является вариатор Honda BRJA, который устанавливается на кроссовер Honda CR-V с 2017 года. Этот агрегат представляет собой усовершенствованную версию предыдущей модели и отличается надежностью, что делает его хорошим выбором для владельцев.

Также эксперт выделил вариаторы Subaru TR580, известные как Lineartronic, которые устанавливаются на модели Subaru Forester, Impreza и XV. Эти агрегаты славятся своей надежностью и долгим сроком службы.

В числе других надежных вариаторов Антюфьев упомянул Toyota K112 производства компании Aisin, который использовался на Toyota RAV4 до 2019 года. Кроме того, он отметил вариаторы Jatco, установленные на Nissan Murano (модель JF010E) и Mitsubishi Outlander (модель JF011E), которые также зарекомендовали себя как надежные агрегаты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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