Скрытые номера не помогут: как AI борется с попытками избежать платы за проезд

AI распознает даже скрытые и скрученные номера на дорогах

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Россияне, стремясь избежать оплаты за проезд по платным дорогам, начали полностью заклеивать государственные номера своих автомобилей, а не просто скрывать отдельные цифры. Это связано с тем, что система безбарьерного проезда free-flow, используемая на некоторых платных трассах, способна распознавать автомобили даже при частичном сокрытии номеров.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

Водители отмечают, что система распознавания стала настолько продвинутой, что теперь недостаточно заклеить только несколько знаков — требуется закрывать весь номерной знак. Однако оператор платных дорог, компания "Телематика", разъяснил, что технология "Свободный поток" распознает номера любых форм и шрифтов, даже если они частично скрыты или повреждены.

В компании также отметили, что система основана на использовании искусственного интеллекта, который постоянно совершенствуется. Это делает попытки обмана бесполезными, поскольку система способна адаптироваться к различным попыткам скрыть номера и продолжает успешно идентифицировать транспортные средства.