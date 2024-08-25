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Скрытые номера не помогут: как AI борется с попытками избежать платы за проезд

AI распознает даже скрытые и скрученные номера на дорогах
1:07
Авто

Россияне, стремясь избежать оплаты за проезд по платным дорогам, начали полностью заклеивать государственные номера своих автомобилей, а не просто скрывать отдельные цифры. Это связано с тем, что система безбарьерного проезда free-flow, используемая на некоторых платных трассах, способна распознавать автомобили даже при частичном сокрытии номеров.

AI распознает даже скрытые и скрученные номера на дорогах
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

Водители отмечают, что система распознавания стала настолько продвинутой, что теперь недостаточно заклеить только несколько знаков — требуется закрывать весь номерной знак. Однако оператор платных дорог, компания "Телематика", разъяснил, что технология "Свободный поток" распознает номера любых форм и шрифтов, даже если они частично скрыты или повреждены.

В компании также отметили, что система основана на использовании искусственного интеллекта, который постоянно совершенствуется. Это делает попытки обмана бесполезными, поскольку система способна адаптироваться к различным попыткам скрыть номера и продолжает успешно идентифицировать транспортные средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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