Почему не стоит покупать авто с большим пробегом и после аварий

Не стоит приобретать автомобиль, если он имеет значительный пробег или побывал в аварии, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24.
По словам Хайцеэра, с увеличением пробега автомобиля его детали неизбежно изнашиваются, что может привести к значительным затратам на ремонт и обслуживание в будущем. Особенно это касается автомобилей с пробегом более 150 тысяч километров, которые, как отметил эксперт, лучше обходить стороной.
Хайцеэр также подчеркнул, что машины, пережившие серьезное ДТП и потребовавшие значительного ремонта, не стоит рассматривать для покупки. Даже после восстановления кузов таких автомобилей теряет свою первоначальную заводскую прочность, что может повлиять на безопасность.
Кроме того, эксперт обратил внимание на возможность наличия скрытых дефектов у автомобилей, пострадавших в аварии. Например, проблемы с автоматической коробкой передач могут проявиться только в процессе эксплуатации, и на этапе осмотра автомобиля их выявить сложно.
Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.