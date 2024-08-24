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Почему не стоит покупать авто с большим пробегом и после аварий

Автоэксперт Хайцеэр предостерег от покупки автомобилей с большим пробегом
1:10
Авто

Не стоит приобретать автомобиль, если он имеет значительный пробег или побывал в аварии, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24.

Автоэксперт Хайцеэр предостерег от покупки автомобилей с большим пробегом
Фото: freepik.com by standret, PDM

По словам Хайцеэра, с увеличением пробега автомобиля его детали неизбежно изнашиваются, что может привести к значительным затратам на ремонт и обслуживание в будущем. Особенно это касается автомобилей с пробегом более 150 тысяч километров, которые, как отметил эксперт, лучше обходить стороной.

Хайцеэр также подчеркнул, что машины, пережившие серьезное ДТП и потребовавшие значительного ремонта, не стоит рассматривать для покупки. Даже после восстановления кузов таких автомобилей теряет свою первоначальную заводскую прочность, что может повлиять на безопасность.

Кроме того, эксперт обратил внимание на возможность наличия скрытых дефектов у автомобилей, пострадавших в аварии. Например, проблемы с автоматической коробкой передач могут проявиться только в процессе эксплуатации, и на этапе осмотра автомобиля их выявить сложно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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