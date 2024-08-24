Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Южной Африке большая часть богатства страны принадлежит 10% населения
Стилисты рассказали, почему лучше использовать собственный шампунь в отпуске
Как выбрать гель для душа для чувствительной кожи
Врач назвала упражнения для расслабления позвоночника
Черные дыры могут быть источником энергии для развитых цивилизаций
Пиво в маринаде для мягкого шашлыка: проверенный рецепт
Какие гели для душа лучше не использовать?
Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?

Такси дорожает: что стоит за ростом цен на поездки

Эксперт о подорожании такси: роль дорогих авто и комиссий агрегаторов
0:41
Авто

С 1 сентября услуги такси подорожают, однако причиной этого роста не являются новые федеральные законы. Об этом сообщила профессор Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ. По ее словам, главными факторами, влияющими на повышение цен, стали удорожание автомобилей и высокие комиссии, которые устанавливают агрегаторы и таксопарки.

Эксперт о подорожании такси: роль дорогих авто и комиссий агрегаторов
Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

Сорокина также отметила, что предприниматели стремятся увеличить свою прибыль, что способствует росту цен на такси. Таким образом, пассажирам придется платить больше за поездки, несмотря на отсутствие изменений в законодательстве.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Последние материалы
Как выбрать гель для душа для чувствительной кожи
Врач назвала упражнения для расслабления позвоночника
Черные дыры могут быть источником энергии для развитых цивилизаций
Пиво в маринаде для мягкого шашлыка: проверенный рецепт
Какие гели для душа лучше не использовать?
Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?
Секреты сбора урожая фасоли: когда правильно снимать плоды для разных целей
Как приготовить картофельные шарики по простому рецепту
Бананы на грани исчезновения из-за смертельного заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.