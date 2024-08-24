Такси дорожает: что стоит за ростом цен на поездки

Эксперт о подорожании такси: роль дорогих авто и комиссий агрегаторов

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С 1 сентября услуги такси подорожают, однако причиной этого роста не являются новые федеральные законы. Об этом сообщила профессор Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ. По ее словам, главными факторами, влияющими на повышение цен, стали удорожание автомобилей и высокие комиссии, которые устанавливают агрегаторы и таксопарки.

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

Сорокина также отметила, что предприниматели стремятся увеличить свою прибыль, что способствует росту цен на такси. Таким образом, пассажирам придется платить больше за поездки, несмотря на отсутствие изменений в законодательстве.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.