Топ-10 самых продаваемых машин в России

Автостат назвал десять самых популярных авто среди россиян в середине августа

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайская автомобильная марка GAC впервые вошла в число десяти лидеров российского рынка. За период с 12 по 18 августа 2024 года компания продала 573 автомобиля в России, что позволило ей занять девятое место в общем рейтинге продаж.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Лидером по-прежнему остается российская марка Lada, с продажами в 8,8 тысячи автомобилей за тот же период. Следом идут другие популярные марки: Haval с 3,6 тысячи проданных автомобилей, Chery с 3,1 тысячи, Geely с 2,5 тысячи и Changan с 2,3 тысячи проданных машин.

Кроме того, в топ-10 вошли бренды Omoda, продавший 864 автомобиля, Jetour с 661 проданной машиной, Exeed с 655 продажами и Belgee, который реализовал 600 автомобилей.