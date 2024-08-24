Топ-10 самых продаваемых машин в России

Китайская автомобильная марка GAC впервые вошла в число десяти лидеров российского рынка. За период с 12 по 18 августа 2024 года компания продала 573 автомобиля в России, что позволило ей занять девятое место в общем рейтинге продаж.
Лидером по-прежнему остается российская марка Lada, с продажами в 8,8 тысячи автомобилей за тот же период. Следом идут другие популярные марки: Haval с 3,6 тысячи проданных автомобилей, Chery с 3,1 тысячи, Geely с 2,5 тысячи и Changan с 2,3 тысячи проданных машин.
Кроме того, в топ-10 вошли бренды Omoda, продавший 864 автомобиля, Jetour с 661 проданной машиной, Exeed с 655 продажами и Belgee, который реализовал 600 автомобилей.
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