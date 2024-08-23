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Ученические права: новая мера для повышения культуры вождения в России

Эксперт предложил ввести ученические права для улучшения культуры вождения
1:19
Авто

Введение ученических автомобильных прав в России может стать важным шагом к формированию новой культуры вождения, считает и. о. главы Гильдии автошкол России и автоэксперт Алексей Нестеренко. По его мнению, такая инициатива позволит улучшить дисциплину на дорогах и повысить безопасность движения.

Эксперт предложил ввести ученические права для улучшения культуры вождения
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Ученические права предполагают, что новый водитель, получивший удостоверение, в течение первых двух лет находится под строгим контролем. В этот период он должен быть особенно внимателен к соблюдению правил дорожного движения.

Если за это время водитель совершает определенное количество нарушений, его обязывают пройти переобучение, что, по мнению Нестеренко, поможет снизить количество нарушений и повысить ответственность водителей.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время некоторые водители совершают до 30-40 нарушений ПДД в месяц и воспринимают штрафы лишь как "налог на быструю езду". Нестеренко предлагает установить порог по количеству правонарушений, после превышения которого водитель будет направляться на обязательное переобучение.

Это позволит сократить количество нарушений на дорогах и повысить общий уровень безопасности.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий . Выдача документа регулируется государственным законодательством и международными соглашениями. Для получения водительского удостоверения необходимо соответствовать возрастным и медицинским критериям, а также успешно сдать экзамены в специализированных уполномоченных органах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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