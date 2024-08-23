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Секреты ремонта лобового стекла: когда стоит менять, а когда — ремонтировать

Когда нужно менять лобовое стекло: рекомендации эксперта
2:17
Авто

Когда на лобовом стекле автомобиля появляется скол или трещина, это может быстро перерасти в серьезную проблему, если не принять меры вовремя. О том, что делать в таких случаях, рассказала Юлия Кузнецова, собственник и руководитель автосервиса Fit Service в Ростове-на-Дону, в интервью "Автоновостям дня".

Когда нужно менять лобовое стекло: рекомендации эксперта
Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Первое, что советует эксперт, — как можно скорее обратиться в специализированный автосервис. В зависимости от типа повреждения, рекомендации по дальнейшим действиям могут различаться. Например, небольшие поверхностные сколы могут не требовать ремонта, поскольку они не влияют на целостность стекла. В то же время, если повреждение серьезное, ремонт может быть бесполезным, так как стекло продолжит деформироваться, даже после проведения работ. В таких случаях лучше сразу заменить стекло, чтобы не тратить деньги впустую.

Когда речь идет о трещине на стекле, подход также зависит от ее размера и расположения. Если трещина превышает 15 см или находится на краю стекла, ремонт может оказаться неэффективным. Такие трещины склонны к дальнейшему распространению, даже после проведенного ремонта.

Юлия Кузнецова подчеркивает, что даже самый качественный ремонт стекла не гарантирует его долгосрочной целостности. Замена стекла неизбежна, вопрос лишь в том, когда это произойдет. Точное время разрушения стекла предсказать невозможно — это может произойти как через неделю, так и через несколько лет после ремонта. Поэтому решение о том, ремонтировать или менять стекло, остается за водителем.

Эксперт также настоятельно рекомендует не откладывать обращение к специалистам. Чем быстрее будет выполнен ремонт, тем выше шансы сохранить стекло в хорошем состоянии. После ремонта важно избегать резких перепадов температур, чтобы минимизировать риск дальнейшего разрушения стекла. Например, не стоит оставлять машину под палящим солнцем, а затем сразу включать кондиционер на холод — температурные изменения должны быть постепенными, чтобы избежать образования новых трещин.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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