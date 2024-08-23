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3D-печать деталей для автомобилей: спасение для владельцев классических машин

Как 3D-печать может помочь владельцам классических автомобилей
1:43
Авто

Использование 3D-печати для изготовления автозапчастей может стать экономичным решением для владельцев редких и старых автомобилей, чьи детали часто трудно найти или они слишком дороги. Об этом рассказал инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александр Ваганов в интервью агентству "Прайм".

Как 3D-печать может помочь владельцам классических автомобилей
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Он подчеркнул, что технология 3D-печати особенно полезна для воссоздания утраченных или поврежденных деталей, которые больше не выпускаются, что делает ее востребованной среди коллекционеров и владельцев классических автомобилей.

Ваганов отметил, что серийное производство запчастей с помощью 3D-принтеров не планируется, но эта технология может значительно снизить затраты на ремонт старых автомобилей. Экономическая эффективность 3D-печати зависит от двух факторов: стоимости материалов и самого оборудования. Материалы могут варьироваться от простых и дешевых до сложных и дорогих, что влияет на окончательную стоимость детали.

Покупка 3D-принтера также требует значительных начальных вложений, что следует учитывать при выборе этого подхода.

Кроме того, инженер обратил внимание на важность соблюдения юридических аспектов при использовании 3D-печати. Необходимо учитывать права интеллектуальной собственности производителей, поэтому копировать оригинальные детали в точности не рекомендуется.

Это особенно актуально, если владелец автомобиля планирует не только использовать напечатанные детали для себя, но и продавать их другим.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. == Литература == Власов В. М., Жанказиев С. В., Круглов С. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М.: Академия, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-7695-4564-1. Малкин В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 431 с. — ISBN 978-5-222-12045-3.

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке. Обычно использует метод послойного нанесения материала, однако существуют и методы непрерывного формирования детали в объёме жидкого фотополимера, при которых деталь не делится на слои, а формируется целиком.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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