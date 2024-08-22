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Какие рамные внедорожники остались на российском рынке: топ-7 доступных моделей

Сравнение цен на рамные внедорожники в России: что выбрать в 2024 году
3:41
Авто

Рамные внедорожники остаются востребованными на российском рынке, несмотря на ограниченный выбор. Эксперты портала Carsweek представили рейтинг из семи наиболее доступных моделей в этом сегменте.

Сравнение цен на рамные внедорожники в России: что выбрать в 2024 году
Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Лидером рейтинга стал отечественный УАЗ Хантер с ценой в 1 460 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 2,7-литровым двигателем мощностью 112 л. с. и механической коробкой передач.

На второй позиции находится еще одна модель от УАЗа — "Патриот". Базовая версия с двигателем на 150 л. с. стандарта Евро-5 обойдется покупателям в 1 650 000 рублей, не учитывая возможные скидки.

Третье место занял Tank 300, ставший самым доступным иностранным рамным внедорожником в России. Его цена, с учетом скидок, составляет 3 649 000 рублей. Этот автомобиль обладает длиной 4 629 мм, колесной базой 2 750 мм и дорожным просветом 224 мм. Под капотом установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 220 л. с., работающий с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Недавно на российском рынке появился обновленный рамный внедорожник Haval H9. Базовая версия оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л. с., 8-ступенчатой АКПП и полным приводом. Стоимость начинается от 4 299 000 рублей, при этом максимальная скидка составляет 300 000 рублей.

На пятой строчке рейтинга расположился BAIC BJ40. Единственная комплектация этого автомобиля стоит 4 350 000 рублей. Внедорожник оснащен 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 218 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Среди прочих характеристик — длина 4 645 мм и колесная база 2 745 мм. В комплектацию входят 10-дюймовый экран мультимедийной системы, датчик дождя, парктроники, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с семью динамиками.

На шестом месте оказался Suzuki Jimny 2024, который поставляется в Россию по параллельному импорту. Модель с пятидверным кузовом и комплектацией Zeta оснащена 1,5-литровым мотором на 105 л. с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость автомобиля составляет 4 370 000 рублей.

Замыкает рейтинг Tank 500, который выделяется большими размерами и мощным двигателем. Длина автомобиля составляет 4 886 мм, а колесная база — 2 850 мм. Гибридная установка мощностью 299 л. с. работает в паре с 9-ступенчатой АКПП. Начальная версия Adventure стоит 6 299 000 рублей, но возможна скидка в 700 000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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